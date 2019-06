Luiz Guimarães: "ONG son industria para robo de dinero público"

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Guimarães Marrey, dejará el cargo a finales de este mes y retornará a su país para continuar con sus funciones de fiscal de São Paulo.

Antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a casa, un equipo de EL HERALDO llegó hasta sus oficinas para dialogar sobre su experiencia al frente de la Maccih.

El equipo llegó puntual, fue identificado y sin mayores problemas se presentó con el hombre que puso a temblar a los corruptos en el país.

Mientras la entrevista transcurría, el teléfono del vocero sonó cuatro veces, por lo que tuvo que abandonar el interrogatorio, pidiendo las disculpas del caso.

¿Qué tal fue su experiencia al frente de la Maccih?



La experiencia fue muy interesante, no es una actividad fácil, pero ha sido muy bien recibida por el pueblo hondureño. Las manifestaciones de apoyo que recibo en los lugares que voy son amplias y, claro, a veces hay una expectativa del pueblo mayor del que la Misión puede hacer. Creo que el combate a la corrupción ha avanzado en Honduras, hay casos que no se presentaron antes y que salieron a la luz y que se han presentado ante el Poder Judicial, debe seguir su proceso legal, pero las cosas que se quedaron por bajo de la mesa están surgiendo, creo que la transparencia es esencial en un régimen republicano.

Hay muchas presiones políticas para que la Maccih abandone el país, ¿se queda o se va la Misión?



No tengo esa respuesta, solamente lo tienen la Secretaría General de la OEA y especialmente el Gobierno de Honduras. Creo que la Misión ha sido importante para Honduras, pero solo el Gobierno hondureño, el pueblo hondureño pueden decir si quieren o no la prórroga de la Misión, entonces aquí somos los ejecutores de la Misión, pero no tenemos la posibilidad de discutir eso.

Hay más de 20 líneas que son de diferente dificultad, pero se tienen que hacer una por una. Creo que el MP ha avanzado en su trabajo, la Misión no hace milagros”.

¿Le conviene a Honduras la prórroga del mandato?

Creo que la Misión ha sido útil en Honduras, la Misión no va a resolver todos los problemas de la justicia de Honduras, pero puedo decir con la conciencia tranquila que ha sido útil, que la presencia acá ha ayudado a los procesos de trabajo.

¿Cuánto ha avanzado Honduras en el combate a la corrupción?

No se puede medir eso en términos porcentuales, pero el hecho real es que estos requerimientos que se presentaron son 12, ocho en mi tiempo, son requerimientos con base en investigaciones que no se hacían antes. Yo tengo conocimiento de que hay gente diciendo que queremos más, más cosas, pero eso no se hace de un día para otro. La Ufecic está trabajando, pero es un hecho que nadie puede negar que esto ha avanzado y es una señal de que los corruptos no están más tranquilos.

¿Con su salida se detiene el trabajo integrado de la Ufecic-Maccih?

El proceso de trabajo de investigaciones va a continuar, yo creo que como el Ministerio Público tiene más 20 líneas de investigación, con nuestra ayuda creo que ciertamente esto va a avanzar.

¿Es cierto que existe un pacto de impunidad entre el Gobierno hondureño y el secretario general de la OEA?

Esto es una mentira, esto no es verdad, yo fui invitado para venir acá, yo soy fiscal de carrera, si invitan a una persona con ese perfil, saben que va a trabajar para hacer su rol. Aquí en Honduras hay una lucha política, cada uno es libre de decir lo que quiera decir, pero esto no es verdad, y quiero dejar claro que hemos recibido el total apoyo del secretario general Luis Almagro y en ningún momento me ha dicho nada sobre los casos, cuando fui invitado me dijo “se va allá y cumple su deber” y eso es lo que hemos hecho durante este tiempo. Si quieren hacer lucha política, que no utilicen la Misión.

¿Son independientes el MP y la Maccih a la hora de tomar decisiones?

Los equipos trabajan juntos, pero quien tiene la decisión es el Ministerio Público, que es la institución de justicia de Honduras. Trabajamos juntos en las investigaciones de la mejor forma, pero ellos son los que tienen que decidir al final.

¿Por qué hechos está siendo investigado el expresidente Porfirio Lobo?

No quiero hablar de temas específicos. Todos los casos que han sido presentados, se han presentado de manera clara, todos los acusados y los investigados son presumidos inocentes hasta que haya decisión firme sobre los temas. Si hay alguna referencia o alguna persona, el Ministerio Público tiene la obligación de hacer su trabajo.

¿Cuántas líneas de investigación deja pendientes?

Hay más de 20 líneas que son de diferente dificultad, pero se tienen que hacer uno por uno. Creo que el MP ha avanzado en su trabajo, esto es bueno para el país, porque ningún país puede ser civilizado sin tener Estado de derecho, esto es la base y creo que debe haber Estado de derecho para todos. La Misión no hace milagros y las cosas están avanzando.

¿Qué se puede hacer para fortalecer el Estado de derecho?

Se debe garantizar la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Público, la eficacia del Tribunal de Cuentas, para trabajar de forma profesional sin injerencia política, esto es la forma de país para quedar sólido en sus instituciones. No hay instituciones perfectas, ni aquí ni en otro lugar.

¿Es un obstáculo para la justicia presentar las acusaciones de altos funcionarios ante la CSJ y no ante el circuito anticorrupción?

Es la ley de Honduras, entonces si la sociedad hondureña no quiere más esa solución, tiene que luchar para que se cambie la ley. Hay también gente que sugiere que esta ley de enjuiciamiento de altos funcionarios sería inconstitucional por violar el principio de legalidad, pero esta es la ley del país. La justicia tiene que generar confianza en el pueblo.

¿Cuál ha sido el caso que más le ha llamado la atención?

No voy a particularizar uno. La cosa principal que yo veo acá es el grado de impunidad de la corrupción que ha llevado a prácticas que yo he llamado corrupción a cielo abierto, es una corrupción primitiva, abierta, los actores no han tomado cuidado de ocultarla, esto es preocupante porque tenían tanta confianza en la impunidad que no tomaron el cuidado mínimo de ocultar los hechos.

¿Ha detectado corruptos activos en la administración pública?

Sería un ilusión pensar que estos problemas están resueltos porque esto no es realidad, pero no se puede generalizar porque hay gente del sector público que trabaja de manera íntegra, honesta.

¿Deja fortalecida la Maccih?

Hemos recibido dos fiscales nuevos este mes, un brasileño y una colombiana, en julio viene un fiscal del ministerio público de Alemania, para jefear la División de Justicia Penal, que va a trabajar en el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico hondureño. La Misión está fuerte.

¿Cómo ha sido el respaldo de la comunidad internacional a la Maccih?

El G-16, Estados Unidos, Canadá, Alemania, los países de la OEA aquí en Honduras, creo que este apoyo ha sido muy fuerte, esto es una idea de ayudar a Honduras, no es por orgullo, sino en ayudar a que haya Estado de derecho, mejores condiciones para su gente. Es un mensaje fuerte de la comunidad internacional sobre la utilidad de una misión contra la corrupción.

¿Presentarán un nuevo caso antes de su despedida del país?

No hay tiempo para esto, no se puede precipitar por cuenta de una persona, aquí nadie es insustituible, la Maccih es la fuerza del trabajo colectivo de todos. No es posible precipitar nada por cuenta de mi salida.

¿Qué tan vital es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz?

Es muy importante, en otros países hay leyes iguales con la idea de colaboración, es fundamental para llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales, esto no es algo que se está inventando, es algo que ha sido practicado en otros países.

¿Qué opina de la publicación del nuevo Código Penal?

Nos preocupa la idea de bajar las penas de crímenes de corrupción, eso se tiene que ver con calma, los cambios de leyes penales no se puede hacer de manera precipitada porque tiene efectos potentes en el país. Yo he visto una cosa que nos tiene preocupados, que es el tema de amnistía parcial, por lo menos a la gente que ha recibido dinero de convenios y que no ha presentado las pruebas. Este artículo dice que si las personas devuelven el dinero antes de la presentación del requerimiento fiscal, hay amnistía.

¿Cómo valora el trabajo del Tribunal Superior de Cuentas?

Es un hecho que ellos mismos reconocen públicamente, que la tarea de fiscalización es frágil, muy incompleta. No es posible que tengamos casos aquí de evidente fraude en dineros públicos que han sido solicitados por ONG y que después se depositaron en cuentas de terceros y otras personas, que estuviera haciendo el TSC en un proceso de rendición de cuentas para haberlo percibido, entonces hay que hacer un esfuerzo para profesionalizar de manera eficaz la actividad de rendición de cuentas. Hay ONG que han sido serias, pero hay otras que fueron utilizadas para robo del dinero público, es una industria de desvío de dinero público utilizando ONG. Si no se hacen las cosas, van a continuar ocurriendo.

¿Cómo fue su relación con el Presidente de la República?

Ha sido una relación cordial y franca, aquí yo he mantenido la prudencia y distancia de relaciones de fuerzas políticas, pero tuve que mantener relaciones diplomáticas con el Gobierno, no tengo quejas, la relación ha sido respetuosa.

¿Y con el presidente del Congreso Nacional?

Con el presidente Oliva fue una relación un poco más lejana, poco contacto, pero ha sido cordial.

¿Hubo diferencias por eso de que es sujeto de investigación?

Creo que esas investigaciones molestan a parte de la clase política, eso es normal, no me sorprendió, pero no ha generado efectos. Vamos a ayudar al Ministerio Público a hacer lo que tiene que hacer.

¿Hubo algún tipo de injerencia durante su estadía?

De ninguna manera, no hubo cualquier episodio de injerencia y tampoco aceptaría cualquier injerencia.

¿Quién queda a cargo de la Misión una vez que usted se vaya?

No hay una definición clara de parte de la OEA, hay una vocera alterna que es Ana María Calderón, que cuando sea mi salida ella va a responder por la Misión hasta que la OEA decida qué solución va a dar para la jefatura. La Misión continuará trabajando normal.

Luiz Guimarães: "ONG son industria para robo de dinero público"