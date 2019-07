Hija de exdiputada Waldina Paz publica fuerte mensaje sobre agresión de su expareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con varias fotografías donde muestra los moretones producto de los golpes que recibió de su expareja, Massiel Kurwahn, hija de la exdiputada Waldina Paz, denunció lo que le tocó vivir días antes de comprometerse en matrimonio.



"Lo hiciste una vez y logré salir viva para contar mi historia", fue apenas parte de lo que la joven bloguera escribió en su cuenta de Instagram.



Además, acompañó un extenso texto con 10 fotografías de moretones, raspones y hasta una radiografía donde se observa una fractura en una costilla.

La fotografía de la radiografía que compartió la joven.







"Un hombre que hace esto siempre lo va a seguir haciendo. Un hombre violento nunca va aceptar que es esa persona, siempre será "esta su primera vez", continuó.



La hondureña dijo que su expareja tenía planificado entregarle un anillo de compromiso y pensaba que "la ilusión de un anillo sería suficiente para perdonar esto", pero que "con una vez basta".



Aquí el texto inédito de lo que escribió la joven:



"Lo hiciste una vez y logré salir viva para contar mi historia. Aunque en tu mente y la de tu familia esto tendría solución. Un mes después les demuestro que nunca he estado sola, que he tenido a mi lado mujeres que me dieron fuerza en cada decisión. Fuerza para hacerme ver lo afortunada que fui de salir viva esa noche. Todos los días después de esa noche me duermo agradecida por cada respiro, por cada lágrima, sonrisa y por mi vida.



Dios me dio la oportunidad de ver quién realmente eras antes del anillo de compromiso que tenías planeado en estas fechas. Según ustedes la ilusión de un anillo sería suficiente para perdonar esto.



A todas las mujeres que están ahí, un hombre que hace esto siempre lo va a seguir haciendo, un hombre violento nunca va aceptar que es esa persona, siempre será "esta" su primera vez, siempre va justificar sus acciones y la razón por la que te agredió.



A este hombre solo le importa el qué dirán para mantenerse ante la sociedad como el hombre que no mata ni una mosca. Este tipo de hombre va a estar obsesionado por tu pasado, siempre va a querer sentir que tiene el control de toda la situación por su misma inseguridad. Su familia siempre lo va apoyar y esconder sus acciones.



Como mujer me duele ver que las autoridades no tienen ni tacto al hablar con una mujer que ha sufrido un daño como este, que después de octubre todos los hombres que agredan a una mujer van a poder pagar una fianza y seguir su vida como que nada pasó. Es por eso que como mujeres tenemos que unirnos y hacer algo para cambiar estas leyes, hacer algo para que el récord de violencia doméstica les quede de por vida.



Considero que es importante que entre nosotras las mujeres nos apoyemos y logremos ese cambio. Hace un mes fui yo y estoy segura que muchas de las mujeres que están mirando esto lo han sufrido, lo viven a diario en su casa y otras que por miedo siguen con ese hombre.



Mujer entienda que una vez basta y si te quedas en esa relación nada va a cambiar, que la gente solo va a ver su encanto y su simpatía, pero tu eres la única que vivió sus golpes e insultos. Entiende que mereces lo mejor y que nadie que te ama te debe tratar así".