Argentina respira con triunfo ante Catar y va por Venezuela en cuartos de la Copa América

PORTO ALEGRE, BRASIL.- Argentina se metió en los cuartos de final de la Copa América-2019 con un triunfo por 2-0 ante Catar este domingo en Porto Alegre, en la última fecha del Grupo B, en el que no precisó de las genialidades de Lionel Messi para mantenerse en carrera.



Lautaro Martínez y Sergio Agüero, a los 4 y 82 minutos, anotaron los tantos de la clasificación albiceleste, que terminó en segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos, detrás de Colombia con 9 y por encima de Paraguay (2) y Catar (1).



De esta manera, Argentina jugará en cuartos de final el viernes en el Maracaná, en Rio de Janeiro, contra la invicta Venezuela, segunda del Grupo A.



Argentina cumplió, ganó y sigue vivo, pero su juego volvió a dejar algunas dudas. Messi tuvo intermitencias y Catar fue un duro hueso de roer para los dirigidos por Lionel Scaloni, que recién a ocho minutos del final respiraron con el gol del 'Kun'.



- Gol y respiro -

El oxigeno llegó temprano para Argentina, Messi avisó con un tiro por encima del travesaño, Martínez midió su puntería en la jugada siguiente y a los 4 minutos aprovechó un grosero error en la salida de Catar para abrir el marcador.



El estadio Arena do Gremio tembló a ritmo del alocado festejo de unos 40.000 hinchas de la Albiceleste, que va por su 15 título de Copa América.



Argentina dueña del balón y Catar replegado en su campo. Messi un poco más cerca del 'Leo' que brilla en el Barcelona del que deambula perdido cuando su selección pierde el control.



El genio frontó la lámpara a los 20 minutos y entregó un pase entre líneas para Aguero que sacó un remate apenas desviado.



Catar no bajó los brazos y por la banda de Pedro Correira encontró un hueco para molestar a Argentina, pero sin la fuerza necesaria para llegar al portero Franco Armani.



Entrando a la recta final de la primera mitad, el área del campeón de Asia se transformó en un festival de rebotes para los chicos de Scaloni. La suerte se quedó del lado catarí y todo siguió 1-0.



La albiceleste repitió pecado y tras un arranque prometedor cayó en un pozo abriendo la puerta a los dirigidos por el español Felix Sánchez que tuvieron en el minuto final un tiro libre a favor. Bassam Alrawi remató bajo y el balón salió a centímetros del arco de Armani.



- Cumplió con la historia -

Argentina arrancó el segundo tiempo con la misión de quebrar la historia de empates del Arena do Gremio en la Copa América, tras la igualdad sin goles ente Perú y Vezuela y el 2-2 de Uruguay-Japón.



Y jugados diez minutos del complemento, Scaloni movió el banco sacando a Giovani lo Celso -de flojo partido- para dar ingreso a Marcos Acuña.



La tribuna despertó, Messi se activó y habilitó al 'Kun' pero todo terminó en tiro de esquina. El delantero del Manchester City tuvo tres claras chances de gol en dos minutos, pero el arquero Saad Alsheed le dijo que no.



En la contra, Catar pudo matar a la albiceleste con una corrida que terminó con una definición fallida, en una noche en la que hasta Messi falló dentro del área rematando al cielo al filo de la media hora.



Y llegó el momento de Paulo Dybala en la Copa al entrar en lugar de Martínez y también el minuto del 'Kun', que terminó con la sequía goleadora con una corrida y definición para el 2-0 tranquilizador.



La catástrofe se evitó, Messi sigue en carrera en la Copa América para poder acabar con más de cuarto siglo de sequía de la Albiceleste y por fin conseguir un título con su selección.