Raquel Bigorra niega acusaciones de Daniel Bisogno y él la llama "basura"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Entre dimes y diretes se mantienen los presentadores Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, tras una supuesta venta de información privada de sus excompañeros de trabajo que realizó la joven cubana a una revista de espectáculos.



Bisogno no dudó en responder un video que realizó la presentadora cubana de TV Azteca en donde niega haber vendido la información personal de sus colegas.



"Esto no es una pelea, es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo pero no solo fue a mí, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo", escribió el presentador en su cuenta de Twitter.



Pero Bisogno no se midió y continuó diciendo que la joven presentadora era "una basura".



"Esto apenas comienza. Cuando se va dañando gente, rompiendo familias, ocasionando despidos, vendiendo a tus amigos, eso si es ser una basura", tuiteó.



La serie de tuits surgen después de que Raquel Bigorra compartiera un video donde se le ve llorando y pidiendo pruebas de lo que se le acusa, pero minutos más tarde borró la publicación.

