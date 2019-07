¿Cómo averiguar el consumo real si le promedian su factura de energía eléctrica?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-1/El pago de energía eléctrica se ha vuelto una de las quejas más frecuentes entre la población hondureña. Miles de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) afirman que los cobros se han elevado de manera excesiva, que les realizan ajustes y no les resuelven las quejas.

La Empresa Energía Honduras (EEH) es la encargada de la lectura y medición de la energía. Una de las tareas pendientes es eliminar los cobros promediados a los clientes porque no les leen lo que realmente consumen.

2/Son 188,704 abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que pagan el servicio con medición promediada, según el informe de Manitoba Hydro Internacional (MHI) a mayo. De los 188,704 clientes con lecturas promediadas, casi el 38% (71,296) son por lectura no actualizada. Es decir que tienen su contador instalado, pero no les hacen la lectura y no les entregan su recibo. Otros 51,684 casos asociados al equipo de medida, posiblemente no tienen o está en mal estado el medidor. El resto se promedia por fuerza mayor.

3/Lo primero a analizar es el por qué no le llega el recibo y por qué le están promediando. Vigile su contador mes a mes, tómele fotografía al contador para tener un respaldo. Si no le llega la factura, acuda a las oficinas de EEH para que le expliquen el motivo por el cual no le están haciendo la lectura.

Los que tienen medidor pueden tomar la lectura y realizar una pequeña operación matemática. Se anotan los números del contador en el mes actual y restarle los del mes anterior. El número resultante son los kilovatios hora consumidos en el mes.

Por ejemplo, si la lectura anterior fue 60261 y la actual 60439, el consumo del período fue de 178 kilovatios. Si no le llegó el recibo anterior, comience en la fecha que usualmente EEH hace la medición en su barrio o colonia y el siguiente mes vuelve a anotar los números y hace el cálculo.

4/Posteriormente, para calcular el valor real que debería pagar por los kilovatios consumidos hay que averiguar cuáles son las tarifas vigentes, se pueden ver en algún recibo de otra persona en la sección “cálculo de consumo de energía” o preguntando a EEH.

Las tarifas actuales son: 4.0274 lempiras para los primeros 50 kilovatios y 5.2406 para 50 en adelante. Por ejemplo, si consumiera los 178 kilovatios. Entonces multiplica 50 por 4.0274, resultando 201.37 lempiras.

Los restantes 128 se multiplican por la otra tarifa de 5.2406, lo que equivale a 670.79 lempiras. Por ese consumo entonces el total a pagar sería de 872.16 lempiras. A eso se le suman los cargos fijos: alumbrado público (L 55.58), comercialización (L 54.57) y regulación (0.25% del costo por energía consumida).

5/Si no tiene contador, se puede hacer un cálculo con los aparatos eléctricos y luces, tomando en cuenta la potencia (watts), las horas de uso diario y la cantidad de días al mes.

En la página web de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se puede consultar el cuadro de consumo por electrodomésticos (http://www.enee.hn/index.php/atencion-al-cliente/110-consumo-electrico).

6/Por ejemplo, un televisor a color tiene una potencia de 301 watts, se multiplica por las horas diarias de uso que en promedio son 3.5 horas y después por los 30 días del mes (301x3.5x30), lo que daría 31,605. Ese resultado se divide entre 1,000, dando un valor final de 31.6 kilovatios al mes. Así se puede hacer el cálculo por cada electrodoméstico que se tiene.

Técnicos consultados recomiendan apagar las luces y los aparatos cuando no se están necesitando.