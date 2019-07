La faceta como padre de "El Chapo" Guzmán que nadie conoce

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Alejandrina Guzmán Loera reveló detalles sobre la faceta de "El Chapo" Guzmán como padre.



En una extensa carta, la joven describió lo que su padre le enseñó cuando apenas era una niña. La hija de "El Chapo" compartió la carta con varias fotografías.



"Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, me supiste dar un consejo cuando e lo pedí. Tú que ya no estás aquí, al que hoy no podremos ver, al que probablemente nunca más podremos ver", menciona parte de la carta.





El escrito fue acompañado de cuatro fotografías. Dos de las imágenes muestran a "El Chapo" junto a dos niños que sostienen globos en una playa. De acuerdo con la información, fueron tomadas en 1989, cuando Guzmán acababa de fundar el Cartel de Sinaloa.



En la instantánea aparece Alejandrina Guzmán (de traje de baño naranja) y sus hermanos Iván y Alfredo.



"Hoy nos separa una frontera, nos separa un muro, nos separan unas rejas, nos separa la ignorancia de personas que engañan, mienten, difaman, inventan de todo por quedarse con lo material sin importarle lo que una hija puede sentir o necesitar de un padre", menciona la hija de Guzmán en el documento.