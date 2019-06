Carlos Pavón critica a Fabián Coito y a la Selección de Honduras: "Hemos tocado fondo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El histórico exdelantero de la Selección Nacional de Honduras, Carlos Pavón, criticó el viernes a Fabián Coito y a los jugadores de la H tras perder ante Curazao y quedar eliminados de la Copa Oro 2019.

Pavón, quien actualmente labora como comentarista deportivo en la cadena Univisión de Estados Unidos, aseguró que a los futbolistas catrachos no se les ve sed de triunfo y que en ellos impera un conformismo descomunal.

"A esos muchachos no se les ve coraje, van perdiendo el partido y no reaccionan, no lo entiendo realmente", criticó el histórico 9 de la H.

Además, Pavón aseguró que la Selección de Honduras está sumergida en una crisis. "Hemos tocado fondo y es lamentable, no puedo creer lo que nos pasa. Es uno de los más grandes fracasos", dijo tras saber que, con el resultado ante Curazao, la H le decía adiós al torneo de la Concacaf.

"No fueron capaces de ganarle a una Curazao, que con poca actitud nos eliminó, lo que más duele es ver a la gente sufrir tanto, insisto, viajan desde lejos para apoyar y no les pueden fallar así".

Con un tono enojado, agregó que "es lamentable para la gente sobre todo, es triste porque el fútbol es lo único que nos da alegría, el país vive un momento duro y con esto es peor. No sé si los jugadores saben todo lo que la afición sufre cuando pasan estas cosas".

En relación al entrenador de la H, Pavón sostiene que "Coito se equivocó en la elección de los jugadores, las posiciones, eso me da a entender el poco conocimiento que tiene de nuestro fútbol. Acosta entró por derecha, apuesta por el chico Reyes, que no está listo, al igual que Jorge Álvarez. Me parece que se ha equivocado terriblemente".

Honduras le dijo adiós a la Copa Oro el viernes tras perder por la mínima diferencia ante Curazao en su segundo partido del torneo. La H se despedirá el martes 25 de junio a las 8:00 de la noche cuando enfrente a El Salvador.