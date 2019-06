Juan Orlando Hernández en Marcha por la paz: Un presidente solo se puede reelegir una vez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una Marcha por la paz salió este sábado desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hasta el Centro Cívico Gubernamental (CCG).



Los simpatizantes del Partido Nacional respondieron al llamado de sus líderes, quienes los recibieron al final del camino sobre una volqueta, donde también estaba el presidente Juan Orlando Hernández.



En su discurso el mandatario recordó que en 2016 miembros del PN llegaron con una lista de firmas para que él se reeligiera, aceptando con una condición, que según él sigue sosteniendo. "El presidente que ya es presidente solo puede ir a una reelección por una sola vez".



"Hoy, Ana (primera dama) y yo les decimos a ustedes: más confianza, más privilegios no ha recibido nadie que nosotros dos por parte de la mayoría del pueblo hondureño", expresó el Presidente.



"Todos somos iguales ante Dios. Seguiré haciendo lo que tenga que hacer por el bien de Honduras", indicó el mandatario ante la multitud.



Además se refirió sobre la crisis por la que está pasando el país con constantes protestas diciendo que la "oposición pasa inventando mentiras".



En tanto, el diputado nacionalista David Chávez arremetió contra los maestros que mantienen paralizadas las clases. “No les bastó robarse el dinero del fondo de la reducción de la pobreza, no es justo que los niños no reciban clases”.

Una masiva marcha se realizó este sábado. Foto: Emilio Flores / EL HERALDO.