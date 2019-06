Animales que se creían extintos fueron encontrados en Honduras

LA MOSQUITIA, HONDURAS.- En medio de zonas boscosas y vestigios de culturas ancestrales, se esconden cientos de especies animales que se creían en peligro de extinción y que, este sábado, se conoció que habitan en un rinconcito de Honduras.



Conocida como la Ciudad Perdida del dios Mono, Ciudad Blanca o la Pequeña Amazonas, este lugar ubicado en La Mosquitia, zona oriente del país, ha traído esperanza pos sus hallazgos.



En 2015 fue descubierto un sitio arqueológico en esta zona, pero expertos aseguran que se trata apenas del 3% de toda esta ciudad, considerada mítica hasta entonces.



Los descubrimientos de nuevas especies fueron realizadas por científicos del Programa de Evaluación Rápida (RAP) de Conservación Internacional, que también es apoyado por el gobierno de Honduras, según la cadena CNN.



Según los expertos, los hallazgos incluyen escarabajos tigre, que habitaban en Nicaragua y que se creían extintos.



También registraron 246 especies de mariposas y polillas, 30 murciélagos, 57 anfibios y reptiles.



Pero lo más importante es que entre las nuevas especies también hallaron plantas, peces, mamíferos e insectos, muchos raros y en peligro de extinción en Honduras y el mundo.



“No hay carreteras, no hay infraestructura logística a la que se pueda acceder, así que tienes que tomar un helicóptero. Y cuando haces eso, terminas visitando lugares donde la vida silvestre tiende a ser mucho más abundante”, dijo Trond Larsen, director del Programa de Evaluación Rápida de Conservación Internacional.



Continuó contando que “grandes grupos de monos, por ejemplo, se reunían y trataban de descubrir qué es lo que está pasando, hay una oportunidad de ver enormes cantidades de vida salvaje”, animales que nunca han tenido interacción con personas.



"Estaba caminando solo por la noche en un pequeño y estrecho barranco, me di la vuelta y la lámpara de mi cabeza iluminó estos grandes ojos brillantes, y al principio no sabía qué era. Se acercaron mucho a mí y me di cuenta de que era un gran puma”, relató con nervios el experto.

La mayor parte de esta ciudad es virgen, es decir que no ha sido pisada por humanos.