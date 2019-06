¿Cuáles son las 20 giras musicales más lucrativas?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La gira de conciertos de Bad Bunny continúa entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.



El astro puertorriqueño de reggaetón y trap figura en el 14to puesto de la lista, con ingresos promedio de más 1,1 millones de dólares por ciudad.



El primer lugar lo ocupa Ed Sheeran, seguido por Paul McCartney y Eric Church.



A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 29 de mayo del 2019.



1. Ed Sheeran; 4.515.983 dólares; 89,88 dólares.



2. Paul McCartney; 4.481.644 dólares; 108,28 dólares.



3. Eric Church; 2.893.290 dólares; 94,20 dólares.



4. Pink; 2.475.518 dólares; 142,99 dólares.



5. Justin Timberlake; 2.110.099 dólares; 135,73 dólares.



6. Ariana Grande; 1.625.501 dólares; 115,38 dólares.



7. Cher; 1.534.297 dólares; 117,63 dólares.



8. Michael Bublé; 1.501.474 dólares; 120,63 dólares.



9. Rod Stewart; 1.439.011 dólares; 113,33 dólares.



10. KISS; 1.395.829 dólares; 110,41 dólares.



11. John Mayer; 1.349.589 dólares; 119,90 dólares.



12. Backstreet Boys; 1.301.722 dólares; 99,67 dólares.



13. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.274.383 dólares; 103,46 dólares.



14. Bad Bunny; 1.107.223 dólares; 100,12 dólares.



15. André Rieu; 1.062.423 dólares; 79,54 dólares.



16. Mumford & Sons; 1.048.288 dólares; 69,49 dólares.



17. Kenny Chesney; 999.124 dólares; 90,07 dólares.



18. Shawn Mendes; 981.823 dólares; 69,76 dólares.



19. New Kids On The Block; 901.413 dólares; 77,43 dólares.



20. Zac Brown Band; 648.484 dólares; 60,70 dólares.