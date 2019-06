Selección de Honduras eliminada de la Copa Oro 2019 tras perder 0-1 ante Curacao

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras perdió 0-1 ante Curacao la noche de este viernes en el estadio BBVA Compas, en Houston, Estados Unidos, y se convirtió en el primer equipo eliminado en la Copa Oro 2019 tras acumular dos derrotas consecutivas.

Curacao, por su parte, se mete en la lucha por avanzar a cuartos de final del torneo.



En los primeros 15 minutos, la escuadra catracha demostró un mayor dominio del balón, ante una defensa de Curacao que permitió la llegada de sus rivales en varias ocasiones.

En el arranque, a los 7 minutos, Choco Lozano protagonizó una jugada que estuvo cerca de terminar en gol. El delantero estrelló la pelota en el poste derecho.

El arquero Eloy Room se convirtió en la figura de su equipo al desviar varios disparos de los hondureños.

El gol de Curacao

Aunque el dominio de la Bicolor era superior a su rival, Leandro Bacuna sí pudo con el arquero Buba López.

A los 40 minutos, tras un pase de Gevaro Nepomuceno terminó con un balón y la enderezó al fondo de la red.

El astro del Cardiff City, de 27 años de edad, logró un récord al anotar el primer gol de Curacao en la historia de la Copa Oro.

Fabián Coito daba instrucciones a la escuadra catracha. Foto AFP



El complemento

A Honduras le vino bien el descanso porque a los 46 minutos Rubilio Castillo dijo presente con una acción que emocionó a los aficionados catrachos, sin embargo, la ilusión se derrumbó porque no logró concretar la acción gracias a la resistencia de Room en las redes.

Fuera de juego. A los 57 minutos, Rubigol envió el esférico al fondo de la portería, sin embargo, el réferi Juan Gabriel Calderón determinó anular el gol porque estaba adelantado. Ahí se esfumó la posibilidad de igualar los cartones.

La insistencia de Honduras por emparejar el marcador no fructificó, Curacao supo defender su ventaja y, a la postre, se llevó la victoria que le dejó los primeros tres puntos en el Grupo C de Copa Oro, solo uno debajo de Jamaica y El Salvador que este mismo viernes empataron a cero y totalizan, cada uno, cuatro puntos en el grupo.



No obstante, Jamaica encabeza el Grupo C por mejor diferencia de goles.



La tercera y última jornada del Grupo C, el martes 25, será decisiva, pues definirá las dos selecciones que pasan a cuartos de final. En ella, Curazao se mide a Jamaica y Honduras se verá las caras con El Salvador.



Alineaciones:

Honduras: Buba López; Emilio Izaguirre, Brayan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Luis Garrido, Jorge Álvarez, Alex López, Michaell Chirinos, Albert Elis y Choco Lozano.



Curacao: Room, Martina, Lachman, Gaari, Carolina, Bacuna, María, Shermaine Martina, Benschop, Hooi y Nepomuceno.