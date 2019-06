Estos son los estrenos más esperados de Netflix para julio de 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 90 estrenos trae Nextflix para que puedas disfrutarlos a partir de julio en la plataforma, entre ellos: películas, series y documentales que pueden ser de tu interés.



Para los usuarios, uno de los estrenos más esperados es la tercera temporada de “Stranger Things”. Aquí los protagonistas prometen nuevos cambios en sus facetas amorosas y amenazas para su grupo. Esta serie estará disponible a partir del 4 de julio.



Otra de las series más esperadas es "La Casa de Papel" que será estrenada el viernes 19 de julio de 2019. Esta vez la banda de atracadores, liderada por ‘El Profesor’, tendrá que rescatar a uno de los suyos.



No podrás dejar por fuera la gran historia de “Otra Vida”, serie de ciencia ficción sobre un extraño dispositivo que encuentra un grupo de astronautas; su estreno es el 25 de julio.

VEA: Apple lanzará servicio streaming para competir con Netflix



No creas que Netflix solo ofrecerá series. A continuación, te mostramos los estrenos más esperados por todos los televidentes:



1. Serie: “La casa de papel, parte3” (19 de julio)

2. Serie: “Zombie Dumb”, temporada 1 (1 de julio)

3. Serie: “Samurai”, temporada 1 (1 de julio)

4. Serie: “Cardcaptor Sakura: Clow Card” (1 de julio)

5. Serie: “Black Money Love”, temporada 1 (15 de julio)

6. Serie: “Girls with Balls” (26 de julio)

7. Película : “Blade Runner 2049” (1 de julio)

8. Película : “Star Wars. Episodio VIII: Los últimos Jedi” (17 de julio)

9. Película : “Selfie” (1 de julio)

10. Película : “Mamá” (1 de julio)

11. Película : “Un niño grande” (1 de julio)

12. Película : “Escondidos en brujas” (1 de julio)

13. Película : “Como perros y gatos 2: La venganza de Kitty Galore” (15 julio)

14.“Parchís: el documental” (10 de julio)

15. Documental: “La guerra contra las mujeres” (1 de julio)

16. Secret Obsession (18 de julio)

17. El club de los cinco (1 de julio)

18. Dunkerque (20 de julio)

19. Boi (26 de julio)

20. Blade Runner 2049 -(27 de julio)

21. Annie (30 de julio)

22. The Croods (1 de julio)

23. Disney Pixar Coco (3 de julio)

24. Dolor y gloria (12 de julio)

25. 4 latas (12 de julio)



El mes de julio se viene cargado con muchísimos episodios que tendrás que ver. Las series familiares te esperan, anímate a verlas.