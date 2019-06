Donald Trump: "Me agrada López Obrador"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su par estadounidense, Donald Trump, expresaron su intención de reunirse para concretar un encuentro que ha quedado en suspenso en medio de tensas relaciones bilaterales por la crisis migratoria y los desacuerdos comerciales.



"Vamos seguramente a tener este encuentro más adelante" con Trump, "mi recomendación respetuosa es que sea en septiembre", dijo este viernes López Obrador, en su cotidiana conferencia matutina.



El jueves, en una entrevista con Telemundo, el presidente estadounidense también expresó su disposición para una reunión.



"Me agrada" López Obrador, comentó.



Una periodista preguntó al izquierdista López Obrador si también sentía simpatía por el magnate.



"Ese es otro asunto", dijo en la conferencia. "He notado que hay un trato respetuoso hacia mi persona y yo quiero que haya respeto mutuo".



Desde que Trump llegó a la Casa Blanca -con un discurso antiinmigrante y la promesa de hacer que México pagara un nuevo muro fronterizo- las relaciones bilaterales alcanzaron su punto más crítico, y por primera vez en la historia reciente los presidentes de estos países vecinos no se han reunido.



El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) solo se reunió con Trump cuando era candidato y López Obrador únicamente ha sostenido llamadas telefónicas con él.



A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles graduales del 5% al 25% a las exportaciones de México si ese país no frenaba el creciente flujo de indocumentados -en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador- que llegan a través de su territorio hasta a la frontera sur de Estados Unidos.



El 7 de junio, ambos países alcanzaron un acuerdo para suspender la aplicación de los aranceles que estaba fijada para el día 10: Estados Unidos le dio a México un periodo de 45 días para tomar medidas contundentes que frenen el tránsito de migrantes -como el despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional a su frontera sur-, y luego otros 45 días para evaluar los resultados.



López Obrador busca que la reunión con Trump se dé después de este lapso.



"Queremos evaluar el resultado del acuerdo, eso podríamos hacerlo de manera conjunta", dijo.



México se convirtió el miércoles en el primer país en ratificar el nuevo acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC), luego de que Trump exigiera la renovación del pacto -vigente desde hace 25 años- por considerarlo una "catástrofe" para su país.