Joven de 17 años muere tras recibir disparos durante protestas en Yarumela, La Paz

LA PAZ, HONDURAS.-Familiares de Heblin Noel, un joven de 17 años que murió al recibir disparos durante protestas en Yarumela, La Paz, la noche del jueves 20 de junio, exigen que el crimen no quede en la impunidad.

Entre lágrimas, la madre del joven dijo que "no esperaban que la desgracia llegara"."Estamos dolidos, no nos esperábamos esto. Él era un muchacho querido, alguien luchador", agregó.

La progenitora además añadió que "desde que él se ha dado cuenta de la injusticia del país ha estado luchando. Le pedimos al pueblo hondureño que pongamos un alto a esto, no podemos seguir esperando a ver cómo matan a los jóvenes".

También, argumentó que su hijo "no fue un delincuente, él no andaba tatuado; nunca anduvo en las luchas con máscara, como estudiante quería defender a su patria".

Por su lado, el padre de la víctima contó que su primogénito se fue a Estados Unidos (viajes fallidos) en dos ocasiones para cumplir con un sueño: comprarle un vehículo.

"Él se fue dos veces y las dos veces yo lo apoyé. Noel me decía: papi, yo quiero que andés una buena máquina", relató sobre el muchacho que el 10 de julio cumpliría 18 años de edad.

Mientra tanto, su abuelo expresó que "me ha tocado duro, él me pedía dinero para el colegio. Me duele la pérdida de mi muchacho".

