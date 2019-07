Honduras: Sector privado reporta el cierre de empresas por saqueos y crisis

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde los micro hasta los grandes empresarios han resultado afectados durante la ola de protestas y saqueos realizada en el país, principalmente en la capital.

A la fecha, no hay un cálculo exacto de las pérdidas registradas, pero el sector privado afirma que son millonarias y que alrededor de 50 negocios enfrentan daños en la capital, según reportes preliminares de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

Entre los comercios más dañados están las cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos y comidas rápidas, así como microempresas que se dedican al comercio de vestuario o calzado.

DE INTERÉS: Consejo de Defensa ordena despliegue policial y militar en el país, tras protestas

“Todavía no hay manera de tener cifras definitivas, pero el PIB de Honduras es de aproximadamente 1,570 millones de lempiras diarios y las pérdidas acumuladas de hoy en día son gigantescas. Ya llevamos más de 40 días de manifestaciones”, comentó Guy de Pierrefeu, presidente de la CCIT.

Los saqueos y en general la crisis política están generando pérdida de empleos y alejando la inversión para Honduras.

“Muchas empresas están cerrando o si no despidiendo el recurso humano porque no tienen la actividad económica para poder sostenerlos”, detalló Pierrefeu.

“Es lo triste y lo grave es que las ambiciones políticas de algunas personas estén llevando al país a un caos, a una situación de ingobernabilidad, a una situación donde se está perdiendo cada vez más”, lamentó el empresario.

Muchos hondureños han quedado sin empleo. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO.

La imagen del país

“La afectación no es solo la agresión física a la propiedad privada, sino a la suspensión de la actividad normal porque los negocios no han abierto o sus empleados no logran llegar a trabajar”, comentó Rafael Medina, director ejecutivo de la CCIT. Asimismo, reiteró que la imagen del país a nivel nacional e internacional está siendo afectada, lo que ahuyenta la inversión. Muchos inversionistas tienen estancadas las inversiones que habían previsto para este año.

“Necesitamos que depongan sus intereses particulares y así antepongan los mejores intereses del país”, solicitó Medina.

La economía

De acuerdo con el Programa Monetario 2019/2020, Honduras no tendrá un buen desempeño económico este año por factores externos como los bajos precios del café y las alzas en el precio de los derivados de petróleo. Además, la Inversión Extranjera Directa (IED) está estancada en los 1,200 millones de dólares al año.

A esto se le suman las jornadas de protestas y saqueos que impiden que los negocios crezcan, ya que las pérdidas elevan los costos de operación. Estos factores solo indican que no habrá más empleos, ni mejoría de los índices de pobreza en el país.

ADEMÁS: Transportistas y gobierno de Honduras logran acuerdo, normalizarán abastecimiento de combustible