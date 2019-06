Jamaica por conservar liderato, Honduras por sobrevivir en Copa Oro

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Jamaica buscará afianzar su liderato cuando se enfrente a El Salvador este viernes en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Oro, mientras Honduras y Curazao salen obligados a un triunfo si quieren seguir con vida en el torneo.



La segunda jornada de la llave tendrá como escenario el BBVA Compass Stadium de la ciudad estadounidense de Houston, la casa del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).



Los primeros en abrir el telón serán la "selecta" salvadoreña y los Reggae Boyz jamaiquinos, en partido definido para las 5 de la tarde. Posteriormente jugarán Honduras y Curazao a las 7:30 de la noche.



Ambos choques se pintan vitales en las aspiraciones de las cuatro selecciones por avanzar a los cuartos de final.



Jamaica, favorita en el Grupo C, alcanza el partido ante los salvadoreños alentada por una victoria de 3-2 ante Honduras, el pasado 17 de junio en Kingston.



En tanto, El Salvador también llega de buen ánimo al cotejo, luego de debutar con victoria de 1-0 ante Curazao ese mismo día.



- Un partido difícil -

El técnico de la selección salvadoreña, Carlos de los Cobos, tiene claro que el partido ante Jamaica no será "un regalo", pues conoce del potencial de ese cuadro, pero confía en que sus pupilos puedan aplicarse en la cancha para buscar una victoria.



"Esperamos que el viernes se nos pueda dar la oportunidad de otra victoria y conseguir una clasificación", manifestó el mexicano De los Cobos, técnico de la selección cuscatleca que ya se instaló en Houston.



"Debemos prepararnos bien pues será un partido muy difícil, conocemos a Jamaica, sabemos el potencial que tiene y que lógicamente ellos también buscarán la victoria para clasificar", sostuvo el técnico de El Salvador.



Mientras tanto, Jamaica hace lo suyo, analizando los errores que cometió ante Honduras, como ceder demasiado el balón en el terreno, un aspecto que ha buscado corregir el técnico Theodore Whitmore antes del juego con El Salvador.



Salvadoreños y jamaiquinos tienen tres puntos en la clasificación, por lo que perder no es opción si lo que desean es avanzar a cuartos de final. Los dos mejores de cada grupo avanzan a la siguiente etapa.



- Duelo por sobrevivir -

Entre tanto, el partido entre Honduras y Curazao lleva una dosis de urgencia para ambos cuadros, que siguen con la casilla en blanco y necesitan ganar para seguir aspirando matemáticamente a la clasificación.



Para el asistente técnico de la selección de Honduras, Arnold Cruz, el equipo que dirige el técnico Fabián Coito debe salir ante Curazao "a buscar ese partido, ir por los tres puntos", pero guardando las precauciones defensivas y con "mucha posesión de pelota".



Pareciera que Honduras podría salir como favorita por su mayor tradición futbolística en la región de Concacaf, pero Curazao podría complicarla, tomando en cuenta que algunos de sus jugadores militan en el fútbol europeo.