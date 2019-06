La CREE no puede mentirle a la gente por razones políticas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Comisión Reguladora de Energía (CREE) tiene entre sus funciones aprobar las tarifas eléctricas y proteger al consumidor de los excesos, regulando

el mercado.

El presidente de la CREE, José Antonio Morán, afirma que las tarifas se calculan de manera objetiva, tomando en cuenta todos los factores que determinan el costo de la energía sin influencias políticas.

¿La CREE está cumpliendo con lo que manda la Ley de la Industria Eléctrica?

La idea es fortalecer la institución, la función de un regulador es asegurarse de que el suministro de electricidad sea hecho de la manera más eficiente posible. La gente nos asocia que somos los malos que aprobamos las tarifas, pero otra función es velar por los derechos de los usuarios y es algo que a la Comisión se le había dificultado, pero esperamos que eso cambie.

¿Cuáles son esos factores?

En los últimos meses ha cambiado, las transferencias del fondo de regulación se han venido haciendo de manera regular, a tiempo. Se está haciendo un esfuerzo por corregirlo. Ha habido mucha queja en cuanto a desconfiar de la medición y la facturación que se le hace, eso es un aspecto que la CREE va asumir ahora con mayor énfasis, fortaleciendo los equipos de fiscalización para asegurarnos de eso.

¿El costo de regulación que pagan los consumidores lo han transferido a la CREE?

Según la ley, es el 0.25% de las ventas (energía), es una proporción muy insignificante. Es aproximadamente 74 millones de lempiras al año. Aunque hubo algunos atrasos el año pasado, la ENEE se está poniendo al día con eso.

El consumidor se siente indefenso, ¿cómo mejorar la atención?

Además de la Ley General de la Industria Eléctrica y el reglamento, hay dos reglamentos adicionales que protegen al consumidor; uno es el reglamento del servicio eléctrico y el otro la norma de calidad del servicio de distribución. Este último está en revisión, que tiene que ver con la cantidad de centros de atención al público, los tiempos de atención a la gente y los tiempos de reparación de fallas y las duraciones de las interrupciones e incluso resarcir a los consumidores afectados por una mala calidad de servicio. Estamos contratando una consultoría que debería iniciar a partir del próximo mes y esperamos tener ya un borrador antes de que termine el año.

¿Cuándo la CREE será una institución independiente?

Estamos en el proceso. Lanzamos un concurso público internacional para contratar cinco consultorías para nuevas normas y estamos asumiendo que todo el tema presupuestario, la independencia y fortalecimiento institucional se va a dar. Estamos en una nueva etapa de hacer las cosas como se debe y eso nos va a llevar un beneficios para todos. Siendo realistas, va a tomar un tiempo, pero lo importante es que se ha comenzado.

¿La CREE será independiente de influencias políticas o de sectores interesados?

Estamos en ese proceso y esa es la confianza que le queremos transmitir a la gente, que vamos a hacer las cosas objetivamente y eso es lo que todos deberían esperar de un regulador porque debemos saber cuál es el costo eficiente real y con base en eso tomar las mejores decisiones. A nadie le conviene que las tarifas artificialmente se suban o se bajen, ninguna de las dos cosas es buena.

¿Cuántos años le podría tomar a Honduras tener un mejor sistema eléctrico?

Yo creo que es ganancia cuando comenzamos a revertir la tendencia que habíamos llevado de hacer las cosas mal. Uno mira en los mensajes que transmite el coordinador del Gabinete Económico (Marlon Tábora), es que vamos a comenzar a ordenar todo desde ahora. Nosotros tenemos que decir la verdad objetivamente, no nos podemos dar el lujo de mentirle a la gente por razones políticas. No va a haber un efecto inmediato más que revertir la tendencia, pero esperamos que en el menor tiempo posible podamos ver impactos positivos. No podría decir en cuánto tiempo.

¿Cómo puede beneficiar en la tarifa el cambio en el sistema eléctrico?

El efecto en los costos es lo que andamos buscando, que sea un costo más eficiente. Además de que se logre una estabilidad en la tarifas. Pero lo que es necesario es que el país logre reducir, incluso eliminar, el impacto fiscal que tiene el sector, porque ese es el problema real. Los costos reales de suministros son bastante más altos de lo que la gente ve en la tarifa porque por ley no se transfieren al consumidor las ineficiencias del sector. Además de la tarifa, el gobierno tiene una política de subsidio, pero esa no la

definimos nosotros.

La ENEE tiene alto déficit y EEH no reduce las pérdidas, ¿qué opina?

Sobre ese tema no quisiera opinar, es algo que le corresponde a la ENEE. Es un tema de la administración de la empresa que tiene que ver qué medidas implementar para reducir ese déficit y tener una gestión más eficiente. Vale la pena aclarar que no hay una relación directa entre la CREE y EEH (Empresa Energía Honduras) porque es un contratista de la ENEE.

¿Hay voluntad en el sector privado de que haya un cambio?

No tengo duda de eso porque en este tema si no lo arreglamos perdemos todos, no solamente los consumidores, porque sienten que están pagando más de la cuenta. También las inversiones que se hacen en el sector son cuantiosas.