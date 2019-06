﻿De 48 a 60 horas duraría el combustible en la capital si no se habilita el paso de camiones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El bloqueo en las principales carreteras de Honduras por parte de transportistas de carga pesada tendría que finalizar en las próximas 48 horas, pues de no ser así se estaría registrando una escasez de combustibles en las gasolineras de la capital.



Esta versión la confirmó Juan Carlos Segovia, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Adihppe), quien agregó que Tegucigalpa y Comayagüela serían las ciudades más afectadas en primera instancia.



"Estamos abiertos para servir al público, pero no tenemos capacidad para más de estas 48 (horas), lo más a unas 50 a 60 horas de combustible, o sea que, en las próximas horas si no se habilitan estos accesos y que ahora se ha sumado la zona sur, vamos a tener problemas de abastecimiento en Tegucigalpa, principalmente, que hay alrededor de 100 gasolineras", detalló Segovia.



De acuerdo con el empresario, las autoridades y los transportistas deberían comenzar a resolver la problemática y cerrarle las puertas a una inminente escasez en las gasolineras de la capital, de no habilitarse el paso en las carreteras CA-5 y la CA-13.



"El transporte de combustible no es el que está haciendo reclamos, tenemos entendido, (...) las compañías importadoras, o las independientes le pagan al transportista la tarifa que legalmente está autorizada, está más orientada al transporte de carga, pero no solamente es un problema de desabastecimiento por la parte de comercial industrial, sino que es un problema de salud ambiental, aquí debería conformarse una comisión interinstitucional que incluya a Copeco, Bomberos, el IHTT, entre otros", dijo Segovia.



Desde la noche del martes cientos de vehículos han abarrotado las gasolineras de la capital para abastecer su tanque, luego de que se conociera extraoficialmente que en los próximos días se registraría una escasez de los carburantes ante el bloqueo de calles en varios puntos del país.