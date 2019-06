¿Cuál es el color que Kate Middleton y Meghan Markle jamás usarán en su ropa?  

LONDRES, INGLATERRA.- Kate Middlenton y Meghan Markle son íconos de la moda y sus vestimentas coloridas siempre marcan tendencia en las redes sociales.



Los expertos en analizar el comportamiento y los looks de la realeza británica aseguran que a pesar de observarlas siempre con tonos vivos, hay un color que jamás usarán ambas duquesas: el anaranjado.



De acuerdo con el diario The Express, las esposas de los príncipes no usan ese color en sus presentaciones porque no luce nada bien en las fotografías.



Por su parte, el Harpers Bazaar retrata que Meghan y Kate evitan usar prendas de este color porque es un tono "exclusivo" de la reina Isabel II.

La vida de la familia real no consiste solo en disfrutar de todo tipo de privilegios, también deben cumplir determinadas reglas, repletas de restricciones y responsabilidades obligatorias.

