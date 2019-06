La Academia Latina reconoce a Joy Huerta y Alondra de la Parra  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La Academia Latina de la Grabación reconocerá esta semana a cinco mujeres destacadas en las artes y el entretenimiento que incluyen a Joy Huerta de Jesse & Joy y la directora de orquesta Alondra de la Parra.



El homenaje será este jueves en la tercera gala Leading Ladies of Entertainment, realizada por primera vez en la Ciudad de México, donde también serán agasajadas la arquitecta Tatiana Bilbao, la locutora Martha de Bayle y Soumaya Slim Domit, vicepresidenta del Museo Soumaya de esta capital. Las ediciones previas de estos galardones fueron de Estados Unidos.



“Hay un grupo de seres humanos que está conformado prácticamente por mujeres que de alguna forma siempre se escapaba a tener algún tipo de reconocimiento”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, en una entrevista desde su oficina en Miami. Mujeres que “se convierten en managers, o promotoras, o gente del mundo de la comunicación... Ingenieras de producción, coordinadoras de prensa de artistas”.



A raíz de los movimientos #MeToo y Time’s Up, la Academia de la Grabación, organización madre de la Academia Latina de la Grabación, prometió en 2018 impulsar iniciativas que apoyaran a las mujeres. Para Abaroa, la participación de las mujeres en sus iniciativas ha sido crucial desde los inicios de la Academia Latina a finales de la década de 1990.



“Yo soy un poco enemigo de hacer las cosas porque están de moda”, dijo Abaroa. “Poca gente lo sabe, pero de las 30 personas que trabajamos en esta organización 24 son mujeres... De los ejecutivos que estamos aquí, que somos siete, cuatro son mujeres”.



Por su parte, el consejo directivo de la Academia Latina está ahora en manos de Eduardo Hütt, quien fue precedido por Laura Tesoriero. La cantautora Paty Cantú, que también es miembro del consejo, será la anfitriona del evento.



“Estamos rodeados de mujeres que quieren empujar, impulsar y empoderar más a la mujer”, destacó Abaroa.



En la gala, las agasajadas tendrán espacio para dar un discurso y habrá muchos oídos atentos a lo que tengan que decir, tomando en cuenta su trayectoria.



Entre las obras de Bilbao se destaca el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, el Parque Biotecnológico del Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán, y la Sala de Exhibiciones del Jinhua Architecture Park en Jinhua, China.



Debayle cuenta con más de 30 años de carrera en radio, televisión e internet, y suma más de 2,4 millones de seguidores en Twitter.



Huerta ha sido acreedora a seis Latin Grammy junto con su hermano Jesse desde que el dúo fue reconocido como mejor nuevo artista en 2007.



Slim Domit, hija del empresario Carlos Slim, ha sido por años impulsora del arte y el diseño mexicano.



De la Parra es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, Australia y ha colaborado con orquestas como la Filarmónica de Londres, la Tonhalle-Orchester de Zúrich, la Orquesta de la Radio Sueca, la Sinfónica de Sao Paulo y la Sinfónica de la Radio de Berlín, entre otras.



Abaroa espera que la gala también sea una oportunidad para impulsar a nuevas generaciones de mujeres a través de donaciones a la Fundación Cultural Latin Grammy. “Si se llega a generar cualquier ingreso económico va a ser destinado a la fundación para que le dé una beca a una chica estudiante de música mexicana”, dijo.



Hasta la fecha, la fundación ha otorgado 5 millones de dólares en apoyos estudiantiles y en la actualidad cuenta con 200 becarios.



Este año la Academia Latina de la Grabación celebra el 20mo aniversario de los Latin Grammy y le entregará el premio a la Persona del Año al astro colombiano Juanes.



“En un abrir y cerrar de ojos han pasado 20 años y hoy la academia no solamente está mejor que nunca, sino que estamos haciendo planes para los siguientes 10 años”, dijo el presidente.

