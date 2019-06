Migrante hondureña es violada y secuestrada en México

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una migrante hondureña que fue devuelta a México tras solicitar asilo en Estados Unidos fue secuestrada y violada en Ciudad Juárez, según medios de ese país.

La víctima, pese a que regresaba a suelo azteca a través del "retorno seguro" implementado por el presidente Donald Trump, fue "levantada" por supuestos agentes de la policía mexicana y entregada a un grupo de criminales, publicó el Diario Chiuahua.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió el pasado 10 de junio, en el que un grupo de hombres vestidos de federales ingresó por la fuerza a la casa donde estaba la catracha, junto a otros migrantes y se la llevaron.

Según la demanda, los raptores también se llevaron al dueño de la vivienda y a su madre; luego los entregaron a tres hombres qur fueron identificados como Walter Alexander Guajardo, Luis Antonio Guaidó Gonzáles y Rodolfo Favela Ledezma.

En ese sentido, los captores exigieron seis mil dólares , unos 146 mil lempiras, cifra que pagó la mamá que vive en Estados Unidos.

Mientras que por las otras dos víctimas, los secuestradores pidieron 10 mil dólares, pero luego de una arreglo aceptaron 27 mil pesos mexicanos, especificó el medio mexicano.

Sin embargo, los afectados no fueron liberados a pesar de haber pagado lo solicitado; fue hasta el 14 de junio que elementos de la policía azteca los rescataron.

Declaración

En su declaración la catracha aseguró que fue retornada a Ciudad Juárez el pasado 8 de abril tras solicitar asilo en Estados Unidos. La joven regresó a El Paso, Texas para su audiencia inicial el 15 de mayo anterior.

También, la migrante mencionó que pidió a su madre que le pagará un coyote para llegar a EE UU, y fue así cómo contactó a una mujer que supuestamente había organizado su secuestro.

"Me preguntaron de qué nacionalidad era; les dije que de Honduras, entonces me dice: ven conmigo, me agarra la cabeza, me agacha, me saca de la casa, me sube a un carro negro, nos llevan a otra casa y me taparon los ojos tape gris", contó.

La liberación

La hondureña relató que fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones mientras estaba en cautiverio.

Las víctimas fueron liberadas luego de que los vecinos de ese lugar denunciaran a la policía que habían visto a agentes armados ingresar a varias personas a una casa que funcionaba como bodega.

"Escuché que tumbaban una puerta, me asusté, me levanté el tape, vi una arma y volví a bajar el tape. Pero me dice una persona que estuviera tranquila, que eran policías. No lo podía creer, pensé que me iban a matar", contó la hondureña.

Un juez de California había suspendido el envío de migrantes solicitantes de asilo en México por la violencia en el norte de ese país.

