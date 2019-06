Listado de colonias que estarán sin energía eléctrica este miércoles 19 de junio en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decenas de barrios y colonias del país estarán sin electricidad este miércoles, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y EEH.

Los sectores que estarán sin el servicio están ubicados en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma y Victoria, Yoro. Los cortes se ejecutarán desde las 8:00 de la mañana y se restablecerán al menos cuatro horas después.

Lista de colonias que estarán sin luz eléctrica:



DISTRITO CENTRAL (9:30 AM a 12:00 M)

Colonia Nueva Suyapa

Villa Colonial

Colonia 26 de Juilo

Triquilapa

Cantagallo

Repetidoras de Televisoras y Radioemisoras

Zarabanda

Las Tres Rosas

Aldea Cerro Grande

Santa Lucía

Valle de Angeles

Hospital Adventista

Colonia Santa Ana

Colonia 13 de Juilo

Repetidoras H.R.V.C.

Transmisores de Radio América

Colonia San Miguel

Colonia Izaguirre

Colonia 30 de Noviembr

Barrio La Lomita

Colonia Aurora

Colonia Sempe

Colonia La Sosa

Altos de la Sosa

La Travesía

Colonia La Trinidad

Colonia Estados Unidos

La Mololoa

Los Quebrachitos

Aldea Agua Blanca

Residencial Maya

Colonia La Era

Altos de la Era

Era Oriental

Colonia 13 de Juilo

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Villas del Molino

Colonia El Molinon

Lomas de la Florida

Colonia Santa Margarita

Colonai 21 de Octubre

Final del Blvd Morazán

Colonia La Fraternidad

Colonia San Miguel

Colonia Los Girasoles

Colonia Las Joyas

Barrio El Rincón

Colonia Villa Delmy

Colonia Modesto Rodas Alvarado

Colonia 21 de Octubre

Valle de Ángeles hasta el Kilómetro 8

El Sitio

Colonia Santa María

Residencial Santa Lucia

Aldea el Chimbo

Hospital Fundación María

Altos del Trapiche

Residencial San Juan

Gerencia ENEE

Colonia Hato de Enmedio

Altos de Covespul

Hospital San Jorge El Hato

Residencial Valencia

Colonia Paz García

Colonia Gloria a Dios

Colonia Villa Nueva

Colonia Los Pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danli hasta kilómetro 9

Colonia Jesús de la Buena Esperanza

Colonia Mirador de Oriente

Residencial Villa del Campo

Pinares de Oriente

Terminal desvío a Tatumbla



LA CEIBA Y JUTIAPA (8:00 AM a 5:00 PM)

Colonia El Roble

Colonia Los Doctores

Residencial Villa Mayte

Residencial Quinta Los Laureles

Residencial Monte Carlos

Residencial Monte Real

Residencial Monte Verde

Residencial Los Olivos I y II

Residencial Anda Lucía

Residencial La Villa

Residencial La Gloria

Residencial San Jorge

Aldea Satuye

Residencial Vistas de Sayuye

Boca Vieja

Aldea El Perú

Residencial Lomas del Perú

Rancho Lima

Residencial La Colonia

Aldea Río maría

Aldea Piedra Pintada

aldea Corozal

Villa Nuria

Residencial La Ensenada

Aldea Cuyamel

Residencial Villa Corinto

Aldea Sambo Creek

Aldea Granadita

Aldea Roma

Aldea Salitrán

Quebrada Grande

Aldea Agua Dulce

Aldea Cacao

Municipio de Jutiapa

Aldea Nueva Armenia

Aldea Aguacate

Aldea Belaire

Aldea Cefalú

Aldea California

Aldea Piedras Amarillas

Aldea La Másica

Aldea Entelina

Aldea Tómala

Aldea Los Olanchitos

Aldea Corralitos

Aldea Santa Fe

Aldea Cantor

Aldea Ilamapa

Aldea Aguacate

Aldea Papaloteca

Aldea La Bomba

Aldea El Diamante

Aldea Venús

Aldea Nicaragua

Aldea Lis Lis

Aldea Balfate

Aldea Río Estebán

Aldea Río Coco

Aldea Limeras

Aldea Las Crucitas

El Carbón

Aldea Lucinda



VICTORIA, YORO (8:00 AM a 4:00 PM)

San Juan

San Juancito

Los Noques

Las Delicias

Santa Cruz

El Espinal

El Tablón

La Laguna de Quetzalapa

Perulapa

El Rodeo

Victoria

Las Vegas

Guachipilin

Jacagua

La 4

La 14

La Sábana del Blanco

El Zapote,

Los Mangos

El Hornito

Cielito Azul

La Peña.



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 12:00 M)

Aldea El Carmen

Colonia Reina del Carmen

Colonia Las Colinas del Carmen

Colonia San Martín

El Ocotillo

Colonia Episcopal

Colonia Cosmul

Colonia 14 de Febrero

Aldeas Sos

Residencial Salamanca

Residencial Paseo La Fuente

Residencial Villas

Residencial Valencia

Residencial Sevilla.



CHOLOMA (2:00 PM a 4:00 PM)

Barrio El Banco

Colonia Coco Sur

Estación De Bomberos

Centro de Salud

Graneros Nacionales

Parque Industrial Real

Colonia Las Lomas

Barrio Los Profesionales

Barrio El Chaparro (Sur)

Colonia Canadá

Colonia La Mora

Colonia Loma Verde

Aldea La Jutosa

Aldea Nueva Jutosa

Colonia Bello Horizonte

Aldea El Barrial

Plásticos Emilca

Barrio El Chaparro (Norte Y Centro)

Centro De Choloma

Barrio Abajo

Posta Policial

Municipalidad de Choloma

Colonia Infop

Colonia García

Barrio El Guayabal

Barrio Concepcion

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubí

Colonia Adeh

Barrio Suyapa

Colonia Bosques de Choloma

Barrio San Antonio

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia Misisipi

Colonia 19 de Septiembre

Colonia 11 de Abril

Barrio San Francisco

Colonia Pagán

Residencial Los Prados

Colonia Los Almendros

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca.