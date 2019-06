Niurka Marcos asegura que ella fue la mejor "Aventurera" y no Edith González

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La polémica Niurka Marcos vuelve a estar en el ojo del huracán tras asegurar que ella fue la mejor "Aventurera" y no Edith González.



La vedette, de origen cubano, fue consultada sobre su enemistad con Edith, durante una rueda de prensa.



"¿De verdad tan fría tienes la conciencia? Estás buscando polémica, no mija... si yo soy la reina de la polémica. Está muy fuera de lugar tu comentario", le respondió Niurka a la reportera.

"No hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó. Yo fui la mejor aventurera, I´m sorry for everybody (lo siento por todos), esté quien esté, se vaya quien se vaya", siguió la cubana.



La cubana también lamentó que a Edith se le hiciera un homenaje hasta que falleció: "ojalá lo hubieran hecho a todos los que se nos han ido pero en vida", dijo.



"A mí háganme todos los homenajes que quieran, pero en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta, porque nadie es perfecto", finalizó.

