La vida de Jenni Rivera será llevada a la gran pantalla   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jenni Rivera siempre soñó con llevar al cine su turbulenta e inspiradora vida. Siete años después de su sorpresivo deceso, su sueño finalmente está cerca de hacerse realidad.



Una película basada en la vida de la difunta estrella mexicana-estadounidense está oficialmente en curso gracias a una sociedad de Jenni Rivera Enterprises con Mucho Más Media y De Line Pictures, que anunció el proyecto en un comunicado conjunto el martes. La cinta, aún sin título, intentará capturar la esencia de la cantante y activista que fue admirada tanto por su conmovedora voz como por su notable franqueza sobre sus experiencias de abuso, violencia sexual y alcanzar el éxito en una industria dominada por los hombres.



“Ha tardado mucho tiempo”, dijo su hermana Rosie Rivera en una entrevista el lunes.



Aunque está apenas en etapas iniciales y aún no se ha seleccionado un elenco ni a un director, la guionista Kate Lanier, conocida por la película biográfica sobre Tina Turner “What’s Love Got To Do With It” y por “Set It Off”, trabaja actualmente en el guion.



Jenni Rivera murió en diciembre del 2012, a los 43 años, en un accidente aéreo en el que perecieron otras seis personas. Dejó cinco hijos y dos nietos.



La llamada “Diva de la Banda”, nacida en California de padres mexicanos, se encontraba en la cima de su carrera. Era una de las cantantes más exitosas del género grupero, un estilo regional dominado por los hombres con influencias de norteño, banda y ranchero; y había vendido unos 15 millones de discos y recibido múltiples nominaciones al Latin Grammy y dos Premios Billboard de la Música Mexicana. Incluso protagonizó con su familia su propio reality show.



Rosie Rivera recuerda que la gente empezó a preguntar sobre una película biográfica tras el deceso de su hermana, pero que entonces era demasiado pronto para la familia. Sin embrago, sabía que con el tiempo el proyecto sería una realidad: ella y la cantante solían hablar sobre una película y soñar posibles escenarios en los que seleccionarían a la actriz favorita más hermosa, independientemente de su parecido con ella. (Jenni Rivera quería a la actriz costarricense Maribel Guardia; Rosie Rivera a la estrella de Hollywood Charlize Theron).



Pero más allá del glamoroso reparto, la intérprete de “Mariposa de barrio” e “Inolvidable” sabía que una película sobre su historia ayudaría a otras mujeres. Rosie Rivera dijo que recuerda un día que su hermana estaba llorando por el “amor de su vida”, cuyos problemas de drogas hacían imposible que estuvieran juntos.



“Estaba llorando como una chica normal y entonces unos minutos después se secó las lágrimas de la cara y dijo, ‘yo sé por qué, yo sé por qué: es porque yo puedo ayudar a otras mujeres que tienen esposos o amantes drogadictos y mi historia las ayudará’”, contó Rosie Rivera. “Me encantaba su fortaleza. No importaba lo que estuviera atravesando, siempre encontraba una lección”.



La cinta probablemente sea en inglés con algo de español, la lengua que hablaban con su padre. También incluirá algo de música inédita de Jenni Rivera, dijo Rosie.



“La historia de Jenni es universal en cuanto a temas de amor, pérdida, éxito y cambio cultural”, destacó el productor Donald De Line en un comunicado.



Los socios de Mucho Más Media Javier Chapa y Simon Wise agregaron que “la película honrará su arte y compromiso para inspirar y ayudar a personas de todas las culturas a alcanzar sus sueños”.



También para este año está previsto un documental de Emilio Estefan que se enfocará en los últimos seis días de la vida de Rivera, incluido su último concierto, en Monterrey, México, la víspera de su muerte.



La película biográfica, aún sin fecha de estreno, se ha vuelto más oportuna también con el clima político actual y el impacto del movimiento #MeToo.



“Pienso que es tan importante, en especial ahora, el hecho de que sea una latina de padres inmigrantes”, dijo Rosie Rivera. “Una mujer, desventajada, hija de inmigrantes, que vivió el Sueño Americano”.



Y le emociona enormemente poder ayudar a hacer realidad el sueño de su hermana.



“Recuerdo sus lágrimas, y quiero que todo lo que pasó en sus 43 años toque a alguien”, dijo Rosie Rivera. “Quiero que cada una de sus lágrimas haya valido la pena”.

DE INTERÉS: Madonna piensa que sería mejor presidente que Donald Trump