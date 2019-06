Realizarán operativos para que empresas paguen tarifa a transportistas de carga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La dirigencia del transporte de carga se reunió la mañana de este lunes con inspectores del Instituto Hondureños de Transporte Terrestre (IHTT), quienes les prometieron que harán inspecciones para sancionar a las empresas que no les pagan la tarifa acordada.



Así lo expuso este lunes a EL HERALDO, Lizeth Galo, presidenta del Sindicato Único Nacional de Transporte Terrestre (SUNTT).



Galo indicó que el domingo se anunciaron acciones de protesta, pero en la noche no se organizó nada, por lo que no entiende por qué algunos conductores se han tomado el eje carretero de Olancho y que existan amenazas en la carretera al note y al sur del país.



Explicó que la queja de los transportistas es que las empresas no están pagando la tarifa estipulada que es de 1.24 de dólar por kilómetro recorrido ida y retorno, es decir, unos 30.3 lempiras.



Precisó que son algunas las empresas que no cumplen con lo acordado y por esa razón existe un malestar permanente en su gremio.



Galo llamó a los operadores de carga a realizar las acciones de manera estructurada, ya que su organización no ha definido las acciones de protestas a tomar.