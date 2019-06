VIDEO: Boniek García da discurso en español y su hija Lourdes lo traduce a inglés

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El futbolista hondureño Boniek García celebró este fin de semana la graduación del 5to grado de su hija Lourdes y su equipo, el Houston Dynamo, resaltó este momento a través de un video en redes sociales.

Las cámaras del equipo naranja siguieron a su estrella en este día especial, en el que fue el encargado de emitir un discurso especial ante los compañeros de su primogénita y los padres de familia presentes en el salón de la Almeda Elementary School de Houston.

Boniek, quien aún no habla inglés a la perfección, dio su mensaje en español, pero a su lado estaba su hija Lourdes para traducir cada frase que su papá decía.

"Padres, todavía nos quedan muchos recuerdos por venir, con nuestros hijos, disfruten de cada uno con sus hijos, pronto podrán iniciar su propia aventura en un país extranjero, como mi aventura que me ha llevado a Houston (...) mi familia significa todo para mí y siempre están listos para la próxima aventura", fue parte del discurso del hondureño en el escenario en el que posó orgulloso junto a su pequeña, quien vestía de naranja con sus compañeros.

"Un momento paternal fresco para @boniek1426 llegando a hablar en la graduación de su hija mientras ella traducía sus comentarios", fue el mensaje que el Dynamo publicó en un tuit en el que agregó un corazón color naranja.

A cool fatherly moment for @boniek1426 getting to speak at his daughter's graduation while she translated his remarks ? pic.twitter.com/DBMm9rSYoe