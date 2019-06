Opaco debut de Honduras al caer 3-2 ante Jamaica en Copa Oro

KINGSTON, JAMAICA.- La Selección Nacional de Honduras cayó la noche de este lunes 3 a 2 ante Jaimaca en el Estadio Nacional Independece Park por la primera fecha del grupo C de la Copa Oro 2019.



Solamente 15 minutos necesitó una de las tres anfitrionas de la máxima competencia de Concacaf para abrir el marcador: Dever Orgill marcó el tanto que ha significado su primer gol con su selección desde que debutó hace seis años.

La gran oportunidad para los de Fabián Coito la erró el delantero Romell Quioto a los 31 minutos, quien tras un centro rasante de Alberth Elis no logró conectar la de cuero para establecer la paridad frente al pórtico.



Pero nuevamente Orgill, delantero de 29 años se encontró con su segundo tanto de la noche a los 40 minutos tras una jugada dentro del área catracha, en la cual los defensores oponentes simplemente no le pudieron robar el esférico.



Complemento

La H en la segunda parte mejoró su idea y su ataque con el ingreso de Michael Chirinos, lo que le rindió fruto hasto los 53 minutos, luego de que el artillero Alberth Elis le robara el balón a un contrario en el área caribeña para habilitar a Anthony Lozano, quien fundió la meta de capitán Andre Blake.



La esperanza hondureña se vio afectada tres minutos después (56): Damion Lowe estableció el 3 a 1 por medio de un golpe de cabeza dentro del área que terminó venciendo al españolista Luis López.



Con el paso del tiempo, los centroamericanos bajaron su intensidad en busca del gol, situación que favoreció al equipo tricolor que supo controlar a los visitantes.



A los 90+2 apareció Rubilio Castillo, quien había ingresado al 72 para dramatizar el cierre con el 3 a 2. No obstante, la escuadra cinco estrellas no consiguió el tanto de la paridad.



De esa manera, el equipo nacional empieza su aventura con pie izquierdo en la edición 15 de la Copa Oro. Anteriormente, por la misma sección, El Salvador doblegó por la mínima diferencia a Curazao, rival de la H en la siguiente fecha.



"Ganamos este partido, ahora vamos a descansar y nos vamos a preperar para el siguiente juego con la mentalidad de sacar el resultado a nuestro favor", destacó el jugador Damion Lowe.



Mientras que el revulsivo Michael Chirinos argumentó que "fuimos mejores. Ahora no toco enfrentar a Curazao con la ilusión de ganar".

Alineaciones

Jamaica: Andre Blake, Shaun Francis, Kemar, Lawrence, Damion Lowe, Alvas Powell, Devon Williams, Michael Hector, Peter Vassell, Brian Brown, Leon Bailey y Dever Orgill.

Honduras: Luis López, Brayan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Luis Garrido, Héctor Castellanos, Alexander López, Romell Quioto, Alberth Elis y Anthony Lozano.