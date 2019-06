Instrumentos musicales de las Fuerzas Armadas fueron introducidos a Honduras sin pagar impuesto

Unidad Investigativa EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El negocio con las Fuerzas Armadas fue redondo para la empresa Electrónica de Honduras, ya que no pagó un centavo de impuesto por la importación de 1,440,304.27 dólares en instrumentos musicales.

En diciembre de 2017 el dólar en Honduras cerró a 23.75 lempiras, así que la exoneración fue de 34,207,226.41 lempiras, o sea, 2,520,433 lempiras más de lo contratado que fue de 31,505,174.23 lempiras.

Las dispensa se dio de la siguiente manera: el 27 de septiembre de 2016 la Secretaría de Finanzas extendió la resolución S2016002350 para que Electrónica de Honduras importara de Panamá libre de impuestos y gravámenes la cantidad de 535,160.38 dólares en instrumentos musicales.

El 15 de diciembre de 2016, nuevamente extendió dos certificaciones de exoneraciones, la número S2016003040, por un valor de 131,055.62 dólares, procedente de Miami, y la 2016003039, por 238,927.89 dólares, procedente de Panamá, y la cuarta certificación, número 2017003042, por 535,160.38 dólares de mercadería traída de Panamá, la extendió el 6 de noviembre de 2017.

Sin embargo, la cantidad de instrumentos importados libres de impuestos y gravámenes no cuadra con lo cotizado el 24 de abril de 2015 y contratado por las Fuerzas Armadas, tampoco cuadra con las facturas de entregado emitidas por Electrónica de Honduras.

En la compra directa se estableció la adquisición de 19 melófonos Yamaha modelo YMP-204MS, pero se exoneraron 24; igual en la lista de compra aparecen 14 trompetas Yamaha modelo YTR-2330, pero se exoneraron 110; asimismo, aparece la compra de 308 redoblantes (marching snare drum) Yamaha modelo MS-9314-X, pero se exoneraron 381.

De igual manera, se estableció la compra de 11 trompetas Yamaha modelo YTR-8345II y se exoneraron 22; también aparecen en la lista de compras seis saxofones tenor Yamaha modelo YTS-82ZII, pero se habrían importado 14. También aparecen en la cotización de compra ocho cornos franceses marca Yamaha modelo YHR-667D, pero se exoneraron 16. De esta forma, un total de 21 tipos de instrumentos presentan cantidades superiores en cuanto a dispensa.

4 órdenes de exoneración de impuestos de introducción emitió Finanzas a favor de Electrónica de Honduras.





Otro aspecto que aparece en la documentación es que en las facturas de Electrónica de Honduras se registran como entregados a las Fuerzas Armadas ocho flautas piccolo Yamaha YPC-32, un sousafón Yamaha 875-EX, 56 clarinetes Yamaha YSL-255, asimismo tres eufonios YEP-201, ocho saxofones alto modelo YAS-26, también 16 flautas YFL-281 y un clarinete requinto YCL-681, pero estos instrumentos no fueron importados según las certificaciones de exoneración.

Sin embargo, Luis Demetrio Balawhy, propietario de Electrónica de Honduras, vía teléfono, dijo que no le debe ningún instrumento a las Fuerzas Armadas, que todo está entregado con facturas.

Argumentando que la venta tiene carácter de secreta, sugirió a EL HERALDO que le pida la documentación a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Sobre las cotizaciones con precios diferentes, justificó no tener a mano ningún documento, y en cuanto a las exoneraciones explicó que fue Sedena quien las solicitó. “Todos los ítems están acorde a las facturas”, añadió.

Asimismo, EL HERALDO contactó al mayor de material de guerra José de la Cruz Guerra, jefe de la banda sinfónica del Estado Mayor Conjunto, sin embargo, el oficial no quiso referirse a la compra de instrumentos musicales ni a la conformación de las nueve sinfónicas y las 24 bandas de guerra.

“Yo no estoy autorizado a brindar ninguna información, lo mejor es que hable con el escalón superior, que es el señor jefe del Estado Mayor Conjunto”, agregó el oficial.

Capitán José Domingo Meza, vocero de las Fuerzas Armadas.



Vocero no sabe nada

No conozco a detalle esa compra, ni sobre la cantidad de bandas sinfónicas y de guerra que tiene las Fuerzas Armadas, dijo el capitán de navío José Domingo Meza, vocero de la entidad militar.



¿Quién hizo las compras? ¡Compra de instrumentos musicales!, preguntó el oficial muy sorprendido y confundido.



“Está la banda que siempre tiene las Fuerzas Armadas, sé que armaron otra; pero fíjese que yo mejor tendría que investigar sobre eso, porque realmente desconozco, porque el tema de las bandas de guerra no las manejo yo, por lo menos en términos de saber quiénes están... y cuántos músicos las conforman y todo”.



El oficial prosiguió, “sé que hay una banda de guerra que se conformó hace uno o dos años, realmente no recuerdo. Está la banda normal, yo realmente esa información así con quien dice no me aventuraría a decirle algo, porque no tengo esa información conmigo”.



Es que sobre esa pregunta “que usted hace de que cuántas bandas de guerra tiene las Fuerzas Armadas, en la punta de la lengua no la tengo (información)”.