Maurizio Sarri es el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo en la Juventus

MILÁN, ITALIA.- Maurizio Sarri abandonó el timón del Chelsea el domingo después de una temporada para regresar a Italia y tomar las riendas de la Juventus.



El ex técnico del Napoli se ha unido al campeón de la Serie A Juventus en un contrato por tres años para reemplazar a Massimiliano Allegri.



Sarri, de 60 años, ganó la Liga Europa con el Chelsea, derrotando al Arsenal en su último juego al mando del cuadro el mes pasado. También los llevó hasta el tercer sitio de la Liga Premier inglesa.



“En unas reuniones que sostuvimos luego de la final de la Liga Europa, Maurizio dejó claro lo mucho que deseaba regresar a su país natal, explicando que sus razones para querer regresar a trabajar en Italia eran importantes”, comentó Marina Granovskaia, directora del Chelsea. “También creía que era importante estar más cerca de su familia, y por el bienestar de sus padres ancianos sentía que era necesario vivir más cerca de ellos en este momento”.



“Maurizio deja el Chelsea con nuestro agradecimiento por todo el trabajo que tanto él como sus asistentes hicieron durante la temporada que pasó como nuestro director técnico, y por haber ganado la Liga Europa, guiándonos a otra final de copa y a un tercer sitio en la Liga Premier”.



Es probable que el anuncio cause reacciones mixtas en Italia debido a los tres años que Sarri pasó en Napoli, durante los cuales transformó al club en el principal adversario de la Juventus en la contienda por el título de la Serie A.



Allegri estuvo al mando de la Juventus durante las últimas cinco campañas, en las que conquistó la liga italiana cada año, así como cuatro ediciones de la Copa Italia.



También llevó al equipo a dos finales de la Liga de Campeones, pero la Juventus parece estar frustrada de no poder obtener el trofeo europeo, sobre todo después de fichar a Cristiano Ronaldo del Real Madrid.