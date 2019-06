Guatemala acude a las urnas para elegir presidente

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Los guatemaltecos acudían a las urnas el domingo para elegir al próximo presidente de un país que enfrenta una creciente migración por la pobreza y la violencia, y luego de un proceso electoral marcado por la desilusión y la desconfianza.



Los votantes decidirán entre 19 candidatos a su próximo presidente, que estará en el cargo por cuatro años a partir de enero del 2020. Si el ganador no obtiene al menos el 50% más uno de los votos válidos, los dos primeros lugares se irían a una segunda vuelta el 11 de agosto, donde triunfaría el que obtenga la mayor cantidad de sufragios.



Más de 8,1 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, en una jornada en la que también se elegirá al vicepresidente y a más de 4.000 funcionarios, entre ellos alcaldes, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano.



A las 7:00 de la mañana las casillas ya habían abierto y en algunos lugares era posible ver filas para ingresar.



Marco René Cuéllar, de 39 años, fue el primero en votar en la mesa número 1959, de la Escuela Rural Mixta de la aldea El Pajón en el municipio de Santa Catarina Pinula. A las 7.10 ya había sufragado.



“Necesitamos un cambio; hay la percepción que en lugar de avanzar en estos cuatro años de gobierno retrocedimos”, afirmó, y consideró que fue poca la oferta electoral de los políticos. “Hemos perdido el rumbo como país, pero no hay que perder la fe en el proceso republicano que tenemos”.



Los comicios se realizan en medio de una alta desconfianza e incertidumbre de la población, debido a una serie de eventos como permitir la inscripción de candidatos que varios consideran no idóneos por enfrentar procesos penales o que se cambiaron de partido en medio de la campaña, algo prohibido.



El proceso también estuvo marcado por la salida de dos de las tres principales contrincantes por decisiones judiciales, entre ellas Thelma Aldana, exfiscal del país y quien ha sido elogiada por sus investigaciones contra la corrupción, una de las cuales llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina.



Dos situaciones que también despertaron suspicacias fueron, en primer lugar, la salida del fiscal contra delitos electorales, Oscar Shaad, que habría abandonado el cargo por amenazas de muerte a él y su familia, según refirió la Fiscalía. Además, el Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra, solicitó vacaciones en pleno evento electoral, las cuales le fueron concedidas.



Una encuesta reciente de la empresa CID Gallup Latinoamérica señaló que un 31% de los consultados cree que el evento electoral será un fraude, y un 20% más que serán unas elecciones cuestionadas porque a varios candidatos no se les permitió participar. El sondeo se realizó entre el 30 de mayo y el 7 de junio de 2019 a 1.204 personas mayores de 18 años y empadronados, con un margen de error de más menos 2,8 puntos porcentuales.



Los candidatos Sandra Torres, Alejandro Giammattei, Roberto Arzú, Edmond Mulet y Thelma Cabrera encabezan las preferencias. Torres, una empresaria, tiene más de 10 puntos de diferencia respecto a los demás.



Cuatro de los 22 departamentos del país han sido catalogados como conflictivos, por lo que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han dicho que pondrán especial atención en el desarrollo de los comicios en esos lugares. Durante la noche del sábado ya se habían reportado varios incidentes, los cuales fueron resueltos por las autoridades.