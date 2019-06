En deuda el sistema de seguridad para el transporte público en Honduras

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de dos años de retraso tiene el proyecto de sistemas de seguridad en el sector transporte, mientras la violencia sigue abatiendo este rubro.



Desde el 2016, que se aprobó la Ley de Transporte Terrestre, se propuso un sistema de seguridad y tecnología, con tarjetas prepago, pero nada se ha visto.



Fuentes confirmaron a EL HERALDO que desde el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) han venido alargando el proceso de licitación y firma del fideicomiso con el banco que recaudará los recursos.



Los empresarios del transporte, en especial los de la capital, ya conformaron los consorcios, es decir, son una sola empresa mediante la cual van a funcionar.



La ejecución de este proyecto permitirá sistemas de videovigilancia en tiempo real para las unidades, botón de pánico, y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).



También, la instalación de pantallas led para información al usuario y el sistema de recaudo, es decir, la tarjeta prepago por medio de las cuales los usuarios pagarán el pasaje cada vez que se suban al bus.



Son 500 mil tarjetas que serán distribuidas entre los usuarios y se instalarán torniquetes para control de acceso en las unidades.



El proyecto contempla videowall, que es un sistema de monitoreo similar al del 911, que permitirá gestionar los software y el control de flota.



Los transportistas están a la expectativa de este proyecto debido a que este vendrá a reducir las extorsiones, la violencia en contra de los motoristas y a modernizar el rubro.

Avance

La comisionada presidenta del IHTT, Pyubani Williams, declaró a EL HERALDO que ya están retomando el proyecto y en los próximos días seguirán las pláticas con el banco que va manejar el recaudo de la tarifa.



“Una vez que ya tengamos el acercamiento con este banco y se firme el contrato, el proyecto va a comenzar a implementarse”, dijo Williams.



Cuando se firme el contrato, en cuatro meses, el operador que sea contratado, va a comenzar a implementar toda la tecnología, equipando las unidades.



La funcionaria justificó que el proceso no se ha retrasado, el problema es que es demasiado tardado, comenzando con la organización de los transportistas de una misma zona, en un consorcio.



Asimismo, se tienen que determinar cuáles van a ser las áreas de influencia que van a tener cada uno para que no haya problemas.



La selección del banco que quiera dar este servicio también ha retrasado las entrada en vigencia de todo este sistema tecnológico.



La funcionaria refirió que esta es una contratación privada, con una inversión que harán los transportistas, pero están buscando que funcione.



Estimó que ya firmado el contrato con el fideicomiso el avance sería de un 70%, luego se comenzarán a ver los resultados.



Williams no precisó la fecha, pero aseguró que en las próximas semanas estarán firmando con el banco el fideicomiso.



El proyecto comenzará en la capital, pero se extenderá a las principales ciudades del país, como San Pedro Sula, donde también avanza el proceso.