¡Juega Messi! La Copa América tiende la alfombra roja al mejor del mundo

SALVADOR, BRASIL.- La Copa América 2019 tiende este sábado la alfombra roja para el debut de Lionel Messi, el mejor futbolista del planeta y capitán de una Argentina que busca cortar en Brasil una sequía de 26 años sin títulos, desde Ecuador-1993.



La apertura de la cuadragésima sexta (46) edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo se dio el viernes en Sao Paulo, adonde la selección poco extrañó ante la frágil Bolivia a su astro Neymar, ausente de la Copa por una lesión y envuelto en un escándalo por una denuncia de violación.



Con un doblete de Philippe Coutinho y un tanto de Everton, Brasil se impuso por 3-0 para comenzar a liderar el Grupo A, que cerrará la primera fecha el sábado con el encuentro entre Venezuela y Perú en Porto Alegre (sur).

Ahora el turno es para Messi, la megaestrella del fútbol mundial que persigue esta temporada su sexto Balón de Oro tras destrozar récords en España y pese al fiasco del Barça en las semifinales de la Champions y en la final de la Copa del Rey.



La mundialista Arena Fonte Nova recibirá al astro argentino a partir de las 19H00 locales (22H00 GMT) para el duelo ante Colombia, también en proceso de renovación como la Albiceleste pero siempre peligrosa por la presencia de James Rodríguez y Radamel Falcao García.



"Colombia siempre nos costó", confesó el '10', sediento de un título con la selección absoluta.



"Argentina hace mucho tiempo que no la gana (la Copa América) y todos queremos volver a festejar, nosotros y la gente queremos un título", sostuvo Messi.



El astro perdió las finales de Venezuela-2007, Chile-2015 y Centenario-2016 en Estados Unidos, y en medio de toda esa frustración, la desilusión mayor ocurrió justamente en Brasil, donde cayó en la final de la Copa del Mundo 2014.



"Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección o intentarlo todas las veces posibles", admitió recientemente Messi.



Colombia alista el K

Vencer a Argentina es un desafío mayúsculo para Colombia.



La última victoria de los cafeteros frente a la Albiceleste en una Copa América se remonta a Paraguay-1999, un 3-0 en una tarde fatídica para el entonces goleador de Boca Juniors Martín Palermo que erró tres penales en dicho partido.



Camino al Mundial de Sudáfrica-2010, en noviembre de 2007 durante la eliminatoria sudamericana, Colombia venció 2-1 a Argentina en Bogotá, con Messi en la cancha, en la última victoria colombiana ante la Albiceleste.



"Somos conscientes de que hace mucho tiempo no les ganamos, pero tenemos que seguir luchando. Colombia está cerca, hemos crecido en cuanto a las individualidades y nos estamos enfocando para fortalecernos como un equipo", aseguró el 'Tigre' Falcao, de 33 años y máximo goleador de la selección con 34 anotaciones.



Colombia, como Argentina, también se encuentra en un proceso de reconstrucción. El portugués Carlos Queiroz tomó el mando en febrero y desde entonces se ha dedicado a buscar nuevos nombres para su estilo de juego, un 4-3-3 de corte europeo.



"Estamos enfocados en los detalles y en la creación de una identidad y estilo, una mentalidad propia muy competitiva para la Copa e intentando hacerlo en poco tiempo", aseguró Queiroz.



La desafiante Vinotinto

En Porto Alegre (sur), Perú tendrá que tener cuidado con una Venezuela motivada y en alza, un partido que cerrará la primera fecha del Grupo A a partir de las 4:00 PM.



Los incas, dirigidos por Ricardo Gareca, llegan con la base que disputó el Mundial de Rusia-2018, liderados por el experimentado delantero Paolo Guerrero, el máximo goleador en actividad de la Copa América con 11 anotaciones.



La Vinotinto, a su vez, se despojó hace unos años del vestido de Cenicienta con una generación de futbolistas que actúan en Europa, como el cañonero Salomón Rondón y el mediocampista Tomás Rincón.



A ellos se sumaron grandes promesas del fútbol de ese país como el guardameta Wuilker Faríñez, Yangel Herrera y Ronald Hernández, abanderados de la Vinotinto que logró ser finalista del Mundial Sub-20 de 2017.



Venezuela, de la mano del técnico Rafael Dudamel, ha desarrollado una interesante transformación futbolística, o que lo diga la Argentina de Messi, que cayó 3-1 en marzo en un amistoso en Madrid.



Y Brasil terminó goleando a Bolivia

El viernes, en la apertura de la Copa América en Sao Paulo, Brasil terminó goleando 3-0 a Bolivia luego de escuchar los silbidos de buena parte del Morumbí tras un flojo primer tiempo en el que no pudo abrir el marcador.



El arranque del torneo coincidió con paros sectoriales, bloqueos de carreteras y varios incidentes en protestas en Rio de Janeiro y Sao Paulo, convocadas para protestar por la polémica reforma de las pensiones que proyecta el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.



Según los sindicatos, 45 millones de trabajadores adhirieron a la huelga en 300 ciudades de casi todos los estados.



No es de extrañar que en este ambiente enrarecido que vive el país la organización sólo haya vendido el 65% de los boletos, según reconoció el miércoles, que sólo la mitad de los brasileños vea a su selección favorita al título, según un sondeo y el 70% dijeron estar "poco" o "nada" interesados en el torneo.



Tampoco el pobre desempeño de la Verdeamarela contra Bolivia, sobre todo en el primer tiempo, parece que vaya a animar mucho a los brasileños.

