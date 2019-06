Plataforma se niega a participar en el diálogo nacional y seguirá en las calles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Minutos después de que finalizara la instalación de la mesa de diálogo nacional, liderado por el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación reaccionó y defendió su postura para no atender el llamado del gobierno.

A eso de las 12:00 del mediodía, la Plataforma reaccionó a través de Ligia Ramos, dirigente del gremio médico, quien aseguró que no están dispuestos a dialogar con el gobierno cuando en las calles las autoridades policiales están reprimiendo a estudiantes y manifestantes a nivel nacional.



"¿Cómo nos vamos a sentar si hoy hirieron de bala a un manifestante en Villanueva?", se cuestionó la galena al ser consultada por los reporteros.



"Ya tenemos los nueve puntos y si el gobierno no los quiere atender, seguiremos en las calles, porque no creemos en este gobierno. Estamos en un Estado fallido (...) a ninguna institución se le da respuesta", sostuvo al hacer referencia a las condiciones para participar en la mesa de diálogo nacional.

Por su parte, el gobierno espera que en las próximas horas los sectores de Salud y Educación atiendan el llamado al diálogo, por lo que asignó a los ministros de ambas secretarías comenzar con acercamientos efectivos con los líderes gremiales y así poner punto final al conflicto.

"El derecho -a la salud y educación- nadie puede quitárselo o negárselo al ciudadano", fueron las palabras con las que Hernández se refirió a las protestas que sostienen los sectores desde hace cinco semanas, mismas que han ocasionado que miles de estudiantes pierdan clases, así como la falta de atención en centros médicos.