Prince Royce encabezará concierto del Juego de las Estrellas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Prince Royce dice que está ansioso de encabezar el mes entrante el concierto del Juego de Estrellas de la MLS porque ama cantar en vivo, pero también para conquistar nuevos fans.



El astro dominicano actuará en el evento gratuito del 27 de julio en el Wall Street Plaza de Orlando, Florida, que abrirá el productor nominado al Grammy A-Trak.



“Pienso que para mí es una manera maravillosa de continuar ganando una mayor audiencia. Es un tipo de público completamente diferente”, dijo Royce al tiempo que señaló que se ha convertido en un hincha más grande del fútbol los últimos dos años. “Sé que habrá algo de gente que apenas estará descubriendo mi música ese día... Espero que tengan una experiencia maravillosa y que lo disfruten”.



El concierto dará inicio a cinco días de festividades futbolísticas que serán coronadas por el Juego de las Estrellas el 31 de julio en el Exploria Stadium.



Royce dijo que aunque disfruta el balompié no jugó este deporte mientras crecía: “En Nueva York, como dominicano, los únicos dos deportes de los que uno realmente oye son béisbol y basquetbol. Crecí en los proyectos (de vivienda) de Nueva York, que tenían una cancha de básquet atrás. Y entonces mientras crecía vi mucho béisbol. Tú sabes, hay muchos jugadores de béisbol dominicanos”.



Royce debutó en el 2010 con un disco homónimo y desde entonces ha figurado en las listas de popularidad de música latina con canciones como "Corazón sin cara,” “Las cosas pequeñas” y “Darte un beso” y ha recibido 13 nominaciones al Latin Grammy.



La semana pasada lanzó el tema “Cúrame” con Manuel Turizo, y dijo que está terminando un nuevo disco titulado “Alter ego”.



“Estoy abordando este álbum de una manera muy diferente. Es realmente un álbum conceptual”, dijo el cantante, quien aún no está seguro de cuándo saldrá.



“Es un álbum muy ambicioso”, agregó. “Son tantos ritmos diferentes, tantas vibras diferentes”.



Royce cumplió 30 años el mes pasado y lo celebró haciendo paracaidismo. El año pasado se casó con la actriz de “Shadowhunters” Emeraude Toubia, y al reflexionar sobre su vida y su carrera dijo que hasta ahora está orgulloso de sus logros.



“Me siento muy bendecido de poder cuidar de mi familia y vivir este sueño”, expresó. “Estoy en un lugar en el que me siento realmente bien conmigo mismo. Simplemente estoy motivado a seguir adelante y seguir creciendo”.



De la vida marital, aseguró que “nada ha cambiado, todo está bien. Lo mismo de siempre”.



“Estoy feliz de que nada haya cambiado mucho”, dijo. “Ese es realmente el temor que uno tiene antes de casarse y cuando piensa en el matrimonio. Uno oye esas historias de que las cosas se fueron a pique o que las cosas cambiaron, así que estoy realmente feliz de que todo se haya mantenido mayormente igual”.