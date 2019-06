Jamaica, primer rival de Honduras en la Copa Oro, se perfila como una de las sorpresas

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jamaica disputó las últimas dos finales de la Copa Oro. En ambos casos, sucumbió ante el poderío de Estados Unidos en 2017 (2-1) y de México en 2015 (3-1). Pero con la tercera plantilla más valiosa de la competición, los "Reggae Boyz" se postulan como la mayor amenaza para las dos grandes potencias regionales.



Encuadrada en el Grupo C junto a Honduras, El Salvador y Curazao, el finalista en las últimas dos ediciones no debería tener problemas para avanzar a las siguientes rondas con el talento de futbolistas como Leon Bailey, la nueva perla del Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana.



Bailey, la gran figura de los caribeños, es el segundo jugador más valorado de todo el torneo, según el sitio especializado Transfermarkt, que valora al atacante en unos 45 millones de dólares, solo por detrás del estadounidense Christian Pulisic (68 millones aunque el Chelsea pagó unos 72 por él) y por delante del delantero mexicano Raúl Jiménez (28 millones).



De esta forma, y gracias al atacante de 21 años que ha sonado como posible refuerzo de gigantes europeos como el Chelsea o el Manchester United, Jamaica cuenta con la tercera plantilla más cara de todo el torneo, según Transfermarkt, que la valora en unos 59 millones de dólares, solo por detrás de la México del director técnico argentino Gerardo Martino (144 millones) y de Estados Unidos (142 millones).



Además de Bailey, entre los pupilos de Theodore Whitmore se hallan talentos como el arquero Andre Blake (Philadelphia Union), el defensa Michael Hector (Chelsea), el lateral Kemar Lawrence (New York Red Bulls) o el delantero Dever Orgill (Ankaragücü), que conforman una formación curtida en Europa y la Major League Soccer.



- Hogar, dulce hogar -

Jamaica albergará además en Kingston una jornada de la competición más importante de selecciones de la Concacaf, que llevará al Caribe el torneo por primera vez en su historia.



"Traer la Copa Oro de la Concacaf a Jamaica es un momento decisivo para nuestra Confederación de futbol", señaló el presidente del organismo Victor Montagliani al anunciar la designación.



"Organizar la competencia en Jamaica por primera vez es una oportunidad extraordinaria para promover lo mejor del juego en el Caribe, al tiempo que aumentan los estándares y mejora el acceso al deporte en nuestra Confederación", agregó.



En Kingston, los "Reggae Boyz" chocarán el 17 de junio contra Honduras en el duelo entre los dos favoritos a hacerse con el primer puesto de su llave y Curazao se medirá a El Salvador.



"Hoy es un día histórico para el fútbol en Jamaica. Traer la Copa Oro de la Concacaf cambiará todo el panorama del juego en nuestro país. La competición inspirará el crecimiento del deporte y de los jóvenes a jugar al fútbol", dijo por su parte el presidente de la federación jamaicana Michael Ricketts.



Jamaica ya se tomó su particular venganza frente a Estados Unidos en su último encuentro amistoso antes del torneo, infligiendo al DT Gregg Berhalter su primer tropiezo como seleccionador de los de las barras y las estrellas con un 1-0 en Cincinnati.



Con un bloque sólido y muy físico que gira en torno a la calidad de Bailey, los caribeños están listos para pelear cara a cara contra cualquier rival. La región ya está sobre aviso.