Real Madrid presenta a Luka Jović: "Soy el chico más feliz del mundo"

MADRID, ESPAÑA.- El delantero serbio Luka Jović prometió luchar por un puesto en el Real Madrid durante su presentación a sus nuevos aficionados, este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Jović besó el escudo y aplaudió a los cerca de 4,500 aficionados que fueron a su presentación con el Madrid, que anunció su fichaje por unos 65 millones de euros el pasado 4 de junio.





Unos 4,500 aficionados se dieron cita en el estadio para la presentación del serbio.















"Soy el chico más feliz del mundo", dijo Jović en rueda de prensa. "Estoy muy feliz por pertenecer al club más grande del mundo y espero cumplir con todo lo que se espera de mí".



El serbio firmó por seis temporadas y se incorpora a un equipo que también ha acometido los fichajes del joven delantero brasileño Rodrygo (Santos, 45 millones de euros), el prometedor defensa Eder Militao (Oporto, 50 millones) y el internacional belga del Chelsea Eden Hazard (más de 100 millones).



El belga será presentado en el Bernabéu el jueves por la noche, y el club espera que acudan más de las 70.000 personas que dieron la bienvenida a Cristiano Ronaldo en 2009.



Hazard parece tener asegurada la titularidad la próxima temporada pero ese no parece ser el caso de Jovic, que competirá por un puesto con Karim Benzema y el joven brasileño Vinicius Junior, dos de los mejores jugadores de la pasada campaña.



- Competencia feroz -

En la parte ofensiva el Madrid también cuenta con Gareth Bale, Marco Asensio, Brahim Díaz, Isco, Mariano y Lucas Vázquez.



"La competencia es feroz pero si trabajo duro tendré mi oportunidad. Si ahí no la tomo, es mi culpa", declaró Jovic. "No he hablado todavía con Zidane pero he jugado como segundo delantero en el Eintracht (de Fráncfort) y también puedo jugar solo".



"Creo que puedo mezclar bien con Benzema pero es el entrenador quien decide", añadió.



El serbio llegó al Eintracht de Fráncfort cedido por el Benfica en 2017 y, tras ser fichado, cuajó una gran segunda temporada en el conjunto alemán, marcando 17 goles en 32 partidos ligueros.



Se espera que Jovic aporte más mordiente al Madrid, que con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus adoleció de falta de goles la temporada pasada.



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que Jovic había elegido al conjunto merengue por delante de otros clubes interesados. "Sabemos muy bien que otros querían tenerte pero luchaste para estar aquí", le dedicó el dirigente.



"Tenemos que empezar a ganar otra vez y hoy es un día para dar la bienvenida a un jugador que tiene que ayudarnos a completar esta misión", cerró.