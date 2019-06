A un año de la muerte de agente de la Atic, investigaciones aún no determinan causas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un año y un día han pasado desde que autoridades encontraron sin vida a Sherill Yubissa Rubio, jefa del departamento de investigación de delitos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) de la regional de occidente, pero aún se desconocen las causas.



La hondureña, de 29 años, fue hallada con signos de tortura y acribillada dentro de un apartamento el pasado 11 de junio de 2018.



Aunque el Ministerio Público comenzó a investigar el crimen, han sido muchas las versiones emitidas, en medio de la incertidumbre de un suicidio u homicidio, pero familiares aseguran que se trata de un crimen, un crimen que sigue en impunidad.



"El dictamen forense dice que es homicidio. Nosotros sabemos con fundamentos qué fue lo que sucedió", explicó Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, quien ha denunciado el caso desde que conoció los resultados de la autopsia.



En mayo, el Ministerio Público solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Honduras que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) aportara a la indagación y presentara un informe sobre lo que sucedió. Sin embargo, Estados Unidos dijo que el FBI no participó en la investigación.



Por su parte, el informe forense realizado por Villanueva señala que efectivamente fue un homicidio, porque "habían lesiones externas, sumado a un disparo en la cabeza. Nadie que se suicida tiene lesiones externas ni signos de sometimiento".



La agente de la Atic fue encontrada sin vida por uno de sus compañeros dentro de un apartamento. La escena en la que fue hallada estaba contaminada.



"Les aseguro que es un caso que va conmocionar al pueblo hondureño por los resultados y lo que representa", puntualizó Villanueva.



Los familiares de la víctima continúan pidiendo justicia, especialmente porque no creen que se trate de un suicidio, ya que "no tenía motivos para hacerlo".