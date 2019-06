El nuevo Watch Dogs Gnos llevará a un Londres futurista y saldrá en 2020

Watch Dogs Legions es de la principales apuestas de Ubisoft para el año 2020. Llegará a Pc, Ps4 y Xbox One.

LOS ANGELES, CALIFORNIA.- La compañía francesa Ubisoft llegó al E3 de Los Ángeles con una buena cantidad de anuncios con videojuegos llenos de acción, aventura y sobre diversión.



EL HERALDO sigue en su cobertura exclusiva desde el esperado evento y le contamos todo lo que depara el futuro del gaming.



Un de la cartas de presentación de Ubisoft fue Watch Legions, creado por Ubisoft Toronto, los jugadores tendrán total libertad para jugar como cualquiera. Cada habitante del mundo abierto de Londres es completamente simulado, con una vida persistente e historia, y los jugadores podrán reclutar a cualquiera de la población a su equipo.

Desde un agente de la MI5 hasta un duro peleador callejero, desde un brillante hacker a un corredor de carreras ilegales, de un futbolista en ascenso hasta una vieja abuela, cualquiera puede unirse a la Resistencia y convertirse en el héroe de la historia.



En Legion, las decisiones de los jugadores tienen consecuencias reales. Llegará el 6 de marzo de 2020, a Xbox One, Ps4 y PC.



Otros de los juegos de Ubisoft que sorprendieron durante su conferencias fue Gods & Monster, un nuevo título de acción y aventura desarrollado por Ubisoft Quebec, el estudio detrás de Assassin’s Creed Odyssey, el cual se estrenará a nivel mundial el 25 de febrero de 2020.

Esta aventura de fantasía de mundo abierto presenta un hermoso estilo de arte pictórico, involucrando a los jugadores en un mundo fantástico mientras utilizan habilidades divinas para derrotar a las famosas bestias mitológicas y salvar a los dioses griegos en un viaje heroico para la historia.



Asimismo se anuncio que Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, la más reciente entrega de la franquicia Ghost Recon, tendrá una fase beta del 5 al 8 de septiembre en PlayStation 4, la familia de dispositivos de Xbox One incluyendo el Xbox One X y Windows PC.



En Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, los Ghosts confrontarán enemigos con el mismo entrenamiento y experiencia como ellos: los Wolves, una letal unidad de ex militares norteamericanos que se rebelaron y tomaron el control del archipiélago de Aurora, hogar de la poderosa corporación Skell Technology.

Los Wolves ahora están armados con poderosas máquinas de matar, de sus innovadoras fábricas de drones.

Los Ángeles ya vive una fiesta por el E3

La ciudad de Los Ángeles se ha convertido en la meca de la industria del videojuegos. Los alrededores del Centro de Convenciones de Los Ángeles se lucen con grandes vallas publicitarias de los juegos más aclamados de la feria.



Este año nuevamente el E3 convoca a medios de todo el mundo y además de ello abre sus puertas a los fanáticos para que también en primicia puedan probar los nuevos videojuegos que llegarán en los próximos meses al mercado.



Este 2019 Nintendo, Square Enix, Microsoft, Epic Games se encuentran entre las compañías que atienden al E3.

El E3 fue el espacio en el que también se confirmó que Final Fantasy VII Remake llegará en su primer episodio el próximo 3 de marzo de 2020.

EL HERALDO se encuentra en primera fila dando cobertura al evento, E3 que abrió sus puertas desde hoy martes 11 de junio. Mañana miércoles a partir de las 12 meridiano Netflix tendrá una conferencia sobre su incursión en el mundo de los videojuegos. EL HERALDO estará entre los medios invitados al encuentro.