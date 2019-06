El coqueto vestido con el que Sasha, la hija menor de Obama, se graduó de secundaria

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Sasha, la hija menor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se graduó de una de las escuelas de élite más prestigiosas de Washington.

Pero lo sorprendente fue el coqueto vestido que utilizó para asistir a la fiesta de graduación.

En la fotografía se le observa con un vestido negro, con una abertura en la pierna izquierda.



La joven aparece en una imagen junto a su cita, previo a asistir a la fiesta de graduación.

Sasha Obama looking absolutely gorgeous with her date for prom last night. ?? pic.twitter.com/mxEuzAfO8e