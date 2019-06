Exfutbolista Fernando Ricksen envía mensaje en su lecho de muerte: el 28 de junio será mi última noche

HEERLEN, HOLANDA.- El exfutbolista holandés Fernando Ricksen, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad conocida como ELA, ha conmovido al mundo con un video en el que envía un mensaje de despedida.

Ricksen, quien militó en el Glasgow Rangers y el Zenit de San Petersburgo, aparece en el clip recostado en la cama de un hospital, mientras se comunica a través de un ordenador.

"Hola, tengo una noche especial el 28, ya que se está poniendo muy difícil para mí, esa será mi última noche. Ven y haz de esto una noche para recordar. Espero verte pronto, Fernando", dijo Ricksen mediante la voz generada por la máquina.

¿Por qué habla de esa fecha como su último día?, la razón es que a la exestrella del fútbol holandés se le rendirá homenaje el próximo 28 de junio, donde realizará su última aparición pública.

Ricksen sufre de ELA, una enfermedad degenerativa que afecta a las células del sistema nervioso, por lo que poco a poco ha ido perdiendo movilidad en todo su cuerpo hasta quedar postrado en una cama; perdió el habla y su manera de comunicarse es a través de una máquina. Tiene 42 años de edad y está en la etapa final de la enfermedad.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU