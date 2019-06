Renuncia el tercer abogado de la modelo que acusa a Neymar de violación

SAO PAULO, BRASIL.- Danilo Garcia de Andrade, tercero abogado de la mujer que acusa de violación al astro brasileño Neymar, abandonó el caso el lunes según informó en una entrevista con una televisora nacional.



"Debo retirarme del proceso", dijo García de Andrade afirmando, en seguida a la televisora SBT, que no era más el abogado de Najila Trindade Mendes de Souza, la joven brasileña que presentó el 31 de mayo una denuncia por violación contra el futbolista.



Trindade, que dice ser modelo, asegura que viajó a París a mediados de mayo para encontrarse con Neymar -quien pagó sus pasajes y hotel- con la finalidad de tener un encuentro sexual. Pero que una vez juntos, ella desistió por no tener preservativos. La denunciante afirma que en ese punto él la forzó violentamente a tener sexo.



El primer abogado de Trindade renunció cuando Trindade presentó la denuncia por violación, argumentando que la joven sólo habló de agresión, no de sexo sin consentimiento. Hubo una segunda abogada que la acompañó a formalizar la acusación y de quien no se supo mucho más. Luego asumió su defensa García de Andrade.



La imagen del abogado se volvió viral en las redes el viernes, cuando salió de una comisaría de policía en Sao Paulo cargando a Trindade en brazos tras pasar toda la tarde respondiendo a un interrogatorio como parte de las investigaciones.

El caso, que ha monopolizado atención de la opinión pública desde que se hiciera público el 1 de junio.



Luego de que la denuncia fuese divulgada ese sábado por la prensa, Neymar dijo ser inocente y publicó un intercambio de mensajes y fotos íntimas.



Esto atizó a la opinión pública a su favor, porque registraba un consentimiento de la joven para encontrarlo, pero le valió el inicio de una investigación por posible crimen virtual, al exponer ese archivo sin el consentimiento de Trindade, lo que según la ley brasileña podría ser incluso penalizado con entre uno y cinco años de cárcel.



Trindade ratificó su acusación en una entrevista divulgada el miércoles, la misma noche que Neymar se lesionó el tobillo derecho, quedando fuera de la Copa América y de los gramados por al menos un mes, y que se filtrara un trecho de un video en el que ambos aparecen en un cuarto de hotel y se le ve a ella golpeándolo y reclamándole haberla agredido.



La joven afirma que en el resto del video, que ella habría grabado en un segundo encuentro con el futbolista en París, estarían pruebas que sustentan su acusación, sin embargo ella dice que el archivo estaba en un tablet que fue robado de su casa.



"Ella dice que según el rastreo del tablet, estaría en la avenida donde está mi despacho (...) Ella fue muy enfática y un cliente no debe colocar la idoneidad de un abogado, menos aún el de uno que sale de una comisaría cargando a su cliente en brazos", dijo García de Andrade.