VIDEO: La reacción de Laura Bozzo al ver a su expareja pedirle matrimonio a otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Laura Bozzo, la famosa presentadora peruana, vivió un incómodo momento al observar la escena en que su expareja Cristian Suárez le pidió matrimonio a su nueva novia Adriana Amiel. En primera instancia optó por reír a carcajadas.



Bozzo fue invitada al programa "Hoy", de la cadena Televisa, y ahí observó escenas del reality 'Inseparables' donde participó su exnovio.



En medio de la entrevista, la conductora aseveró que su ex es parte del reality gracias a la fama que ella le otorgó.

Reacción viral

La peruana observó que Suárez iba a hacer algo, por lo que se adelantó a decir: "Le va a pedir matrimonio, te lo apuesto". Y no se equivocó, efectivamente Suárez protagonizó una romántica escena junto a su nuevo amor, con quien según Laura, le fue infiel durante tres años. "¡Qué bien! Se merecen el uno al otro… Ay, por favor… ¡Qué bueno, bien! Yo le tiré el anillo por la cara cuando me lo pidió, tonta no soy", expresó.



Al terminar de ver la grabación, Laura dijo: "Me divertí muchísimo. Yo estoy feliz y les deseo lo mejor. Como lo dije, se merecen, son el uno para el otro, perfecta pareja".



Por último aseguró que está feliz sola. "Aquí estoy respetándome a mí misma. Arriba las mujeres, podemos salir adelante solas y punto, capítulo cerrado", cerró.

