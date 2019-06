Filtran chat entre mujer que denunció a Neymar y exabogado: "Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad"

SAO PAULO, BRASIL.-La conversación que sostuvo el abogado José Edgard Bueno y Najila Trindade, la mujer que acusa de violación a Neymar, fue divulgada por el programa "Ciudad Alerta" de Record TV. En el chat, sostenido vía WhatsApp, ella asegura que el astro brasileño es "un drogadicto" y la defensa reconoce que fue amenazado por el padre de Neymar.

Al final él propuso aislarse del caso porque ella desobedeció un consejo.

A continuación el chat completo:

Abogado: Haz lo siguiente. No enseñes esto a nadie, ni a tu mejor amiga, ¿de acuerdo?

Najila: ¿Pero usted cree que tengo que hacer el examen forense hoy? Nadie tendría. Yo creía que ni iba a llegar viva a Brasil.

Abogado: No.

Najila: Estoy sin dormir. Pánico. Yo iba a denunciar allí en Francia, pero tuve miedo. Sola.

Abogado: Si hace el examen, ellos le preguntarán quién lo hizo. Y no es el momento.

Najila: Y él fue muy manipulador conmigo.

Abogado: La ley te protege. Si tienes fotos, eso ya basta.

Najila: Pero yo lo golpeé al día siguiente, porque yo no iba a llevar ese desaforo a casa ni muerta.

Abogado: Ya. Descansa un poco. Relájate.

Najila: Está bien.

Abogado: Y cuando tú estés mejor, me enseñas el material (…) Ahí podré evaluar mejor qué camino seguir. ¿Hubo testigos?

Najila: No, pero él mismo me sacó la foto lesionada. Debe haber sido para jactarse con los amigos. Fue todo muy rápido.

ADEMÁS: Modelo que acusa a Neymar de violación denuncia que le robaron tablet con evidencias

Fragmento de la conversación en la que ella llama drogadicto a Neymar:

Najila: ¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese pipoqueiro de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en las capturas. Es una persona de mala índole. Viciado por las drogas, agresor, que necesita estar preso o ser internado. No está en condiciones de vivir en sociedad, porque es una amenaza para él mismo.

Abogado: Calma. Eso inmediatamente después de presentar la denuncia.



Najila: Estoy con rabia. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad.



Abogado: Nunca.



Najila: ¿Usted mostró las pruebas y mencionó el video?



Abogado: He mostrado el informe y he hablado del video y los mensajes de Whatsapp. Pero no dejé tomar fotos. Ellos saben ya todo. Solo que la arrogancia va a acabar con ellos. No hagas nada con la cabeza caliente. Tenemos un buen caso. La guerra se gana con estrategia.



Najila: Si ocurre algo conmigo, el video, las capturas (todas las pruebas), van a parar a Internet. Ya lo dejé esquematizado. Y espero que mi hijo no sufra en la escuela. Al día siguiente retomaron la conversación.



Najila: Buenos días. Cuando pueda, llámeme.



Abogado: Estoy saliendo de una reunión, te llamo.



Najila: ¡Ok! Voy a publicar el video. No quiero a Neymar impune y feliz jugando y yo sufriendo de estrés postraumático. No voy a sufrir sola.

DE INTERÉS: Sale a la luz el chat completo de WhatsApp entre Neymar y la mujer que lo acusa de violación



Abogado: Haga lo que usted crea que debe hacer. Yo no creo que eso sea estrategia.



Najila: ¿Cuál es la estrategia, entonces? Él me agredió. No sé de estrategia. Solo sé que la única que está haciendo algo en esta historia soy yo. Nadie va a hacer nada, lo ha visto ayer. No voy a estar esperando a dar el fin de mí.



Abogado: La Justicia va. Pero si usted prefiere hacer justicia con sus propias manos no tengo cómo ayudar.



Najila: ¿De qué habla justicia si hasta ahora solo oí hablar de ella?



Abogado: Creo que mejor debería buscar otro abogado.



Najila: También lo creo, porque yo estoy aquí a merced de cualquier maldad que pueda hacer ese psicópata.



Abogado: Ok. Te enviaré un documento en el que renuncias al poder que me has dado. Y otro, rescindiendo el contrato. Y te entrego todo el material que ya producimos para ingresar en la justicia la próxima semana.



Najila: Ok. Solo una pregunta. ¿Cuánto se llevó? ¡Me envía todo por el motoboy hoy!



Abogado: Disculpa. Creo que no me conoces realmente. Lunes (???) Organiza la entrega de documentos.