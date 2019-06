La modelo que denunció a Neymar vive un calvario: "No sé que es peor, estar dormida o despierta"

BRASILIA, BRASIL.- Najila Trinidade, la modelo brasileña que denunció a Neymar por violación, asegura que vive un calvario desde que se dio a conocer su identidad.



En una nueva entrevista con un canal brasileño, Trinidade aseguró que "no sé qué es peor, si estar dormida o despierta, creí en la ley, pensé que mi nombre iba a quedar en sigilo, en secreto".



Trinidade denunció a Neymar el pasado 31 de mayo tras haber tenido dos encuentros íntimos en un hotel de París.

"Confié, jamás imaginé que yo estaría en internet y expuesta a todo el mundo porque eso es un crimen. Todo está distorsionado, todo está mal. Mi vida cambió de inmediato. Intento gritar, pero nadie me escucha", contó entre lágrimas durante la entrevista.



A raíz del estrés por el que está pasando, la modelo ha buscado remedios para poder descansar y tranquilizarse. "Estoy con síndrome de pánico. No como y perdí 10 kilos la semana pasada".



"Cada vez más cosas se salen de control y las personas no tienen respeto por mi dolor, el dolor de mi hijo. No consigo tener mi vida, trabajar, estudiar, quedarme con mi hijo. No tengo psicóloga para quedarme hablando de este asunto, para salir a la calle y que la gente me persiga", confesó Trindade.

