“Secret Life of Pets 2” supera a “Dark Phoenix” en taquilla

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras casi dos décadas, la última película sobre los X-Men no estuvo a las alturas de las expectativas.



Tras recibir malas críticas, "Dark Phoenix" recaudó solo 33 millones (un monto bajo para la franquicia) en 3,721 cines de Norteamérica durante el fin de semana para quedar en segundo lugar de la taquilla, según cálculos de estudios divulgados el domingo.



"Dark Phoenix" es el primer gran filme de 20th Century Fox en ser lanzado por Walt Disney Co.



A nivel nacional, la película animada "The Secret Life of Pets 2", secuela de Universal Pictures e llumination que cuenta con las voces de Kevin Hart, Tiffany Haddish y Harrison Ford - en su primer papel en una cinta animada, quedó en primer lugar de taquilla con 47,11 millones en ventas.



Aunque es suficiente para una cinta número uno de taquilla, también es menos de la mitad de lo que la primera película recaudó en el 2016, considerando que el presupuesto de la producción fue de unos 80 millones. Incluyendo ingresos brutos en el extranjero, el total mundial ya está en los 97 millones.



"Es un resultado fantástico", dijo Jim Orr, presidente de distribución teatral nacional de Universal.



"Aladdin" ocupó el tercer lugar con 24,5 millones, "Godzilla: King of The Monsters" quedó en cuarto lugar con 15,5 millones y "Rocketman" estuvo en el quinto lugar con 14 millones.



Estos son los cálculos de taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.



1."The Secret Life of Pets 2", 47,1 millones de dólares.



2."Dark Phoenix", 33 millones



3."Aladdin", 24,5 millones.



4."Godzilla: King of the Monsters", 15,5 millones.



5."Rocketman", 14 millones.



6."Ma", 7,8 millones.



7."John Wick: Chapter 3 - Parabellum", 7,4 millones.



8."Avengers: Endgame", 4,8 millones.



9."Pokémon Detective Pikachu", 3 millones.



10."Booksmart", 1,6 millones de dólares.

