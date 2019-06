Brasil renace para domar el ímpetu jamaicano con un triplete de Cristiane

Sydney Schneider, portero de Jamaica, compite con la delantera de Brasil Ludmila da Silva durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial Femenina Francia 2019. Foto: Agencia AFP

GRENOBLE, FRANCIA.- Tras una racha de nueve derrotas y sin poder contar para el debut con su superestrella Marta, Brasil llegaba al Mundial 2019 rodeado de incógnitas, que despejó ganando 3-0 a Jamaica con un triplete de su ariete histórica Cristiane, este domingo en Grenoble.



Cristiane aprovechó dos pases de Andressa Alves (15 y 50) y un golpe franco (64) para dar los tres puntos a su equipo, que se sitúa al frente del grupo C, por delante de Italia, que horas antes sorprendió a Australia (2-1).



Con su triunfo, la 'Seleçao' extiende su pleno de victorias en el arranque del Mundial. En las ocho ediciones disputadas, el gigante sudamericano siempre ha entrado con buen pie.



Salvo en el primero, en Estados Unidos-1991, siempre estuvo en sus filas la histórica Formiga, que se convirtió este sábado en la primera futbolista en disputar siete Copas del Mundo.



A sus 41 años, titular en el centro del campo del equipo de Vadao, se convirtió también en la más veterana en disputar la competición, superando a la estadounidense Christie Rampone, que jugó en Canadá-2015 con 40 años.



En el Estadio de Los Alpes, Brasil no pudo contar con Marta, que siguió el partido desde el banquillo. La seis veces mejor jugadora del Mundo guardó reposo porque todavía no está recuperada de los problemas musculares en el muslo izquierdo que sufrió a finales de mayo.



Cristiane, que acompaña a Marta y Formiga en el trío de leyendas de la 'Canarinha', juega a sus 34 años su quinto Mundial. Con su triplete alcanzó los 10 tantos en el torneo, a cinco de Marta, máxima goleadora histórica de la competición.