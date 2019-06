Zonas del Distrito Central que no tendrán energía eléctrica el domingo 9 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias del Distrito Central no tendrán energía eléctrica este domingo 9 de junio debido a los trabajos de mantenimiento que estará realizando la Empresa Energía Honduras (EEH).



A continuación el listado completo de zonas sin electricidad:

De 10:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Desde la sexta avenida hasta la octava avenida

Entre la novena y sexta calle de Comayagüela

El Calvario

Molino

Central Harinero

Barrio Lempira

Barrio Villa Adela

Colonia Rodríguez



De 9:00 a 9:35 AM y de 1:25 a 2:00 PM en el Distrito Central

Barrio La Ronda

La Leona

Barrio La Cabaña

Hospital Viera

Alcaldía Municipal

Parte comercial de zona peatonal

Congreso Nacional

El Olvido

Barrio La Hoya

Parte de la Antigua Penitenciaría Central

Barrio Guanacaste

Cine Presidente

Barrio La Plazuela

colonia La Alambra

Banco Central Honduras

Barrio Las Colinas

Barrio San Rafael

Barrio La Merced

Antigua Casa Presidencial



De 9:35 AM a 1:45 PM en el Distrito Central

Hospital y Clínicas El Carmen

Iglesia El Carmen

EYL Comercial S.A.

Hotel Excélsior

Iglesia La Merced

Barrio Ficensa

Parte de barrio El Centro