Francisco Morazán: En medio de exhumación de cuerpos, padre busca a su hijo desaparecido

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Con una fotografía de él y su hijo llegó un padre a un solar baldío de Ciudad España, en Amarateca, Francisco Morazán, donde agentes policiales realizaban este sábado la exhumación de varios cuerpos.



"Las esperanzas se mantienen acá hasta encontrar a mí hijo. Solamente le pedimos a Dios que es quién sabe", dijo con tristeza Iván Adolfo López, padre del joven.



Nelson Iván López desapareció el 1 de enero de 2018, fecha en la que su progenitor comenzó una búsqueda incansable por todo el país.



"Me dí cuenta por mi familia y decidí venir porque es desesperante", continuó diciendo el hombre con la ilusión de ver si alguno de los cadáveres tenía parte de la ropa que utilizaba su vástago cuando desapareció.



El hombre comentó que ha ido a varias exhumaciones, hospitales y morgues, pero que hasta el momento no ha encontrado a su hijo.



La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó este día la exhumación de varios cuerpos, después de encontrar un cementerio clandestino en medio de una zona boscosa.



Las autoridades no dieron mayores detalles sobre la exhumación.