¿Quién es Marta, la "Pelé con faldas", considerada la mejor jugadora del mundo?

RÍO DE JANRIRO, BRASIL.- Apodada la "Pelé con faldas" por el mismo Rey Pelé, Marta encara seguramente su último Mundial de fútbol femenino a los 33 años, y sus posibilidades de ganar por fin el título en Francia-2019 parecen lejanas al frente de una selección de Brasil lejos de figurar entre las favoritas.



Considerada la mejor jugadora de fútbol de todos los tiempos por la mayoría de observadores, "Rainha Marta" (la reina Marta) nunca logró llegar a lo máximo con la Seleçao, pese a ser la máxima anotadora de los mundiales, con quince tantos.



Disputó cuatro, siendo subcampeona en 2007, y obtuvo dos medallas de plata, que le dejaron un sabor amargo, en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004 y Pekín-2008.



Pero para este Mundial-2019 en Francia, no se hace ilusiones. "Es difícil pensar en el título, y en este momento, la situación de Seleçao dista mucho de ser ideal, es incluso la peor desde que la integro", dijo Marta al periódico sueco Expressen.



En efecto, las brasileñas han sufrido nueve derrotas en igual cantidad de amistosos de preparación para Francia-2019, al que llegan con una mezcla de jóvenes y algunas experimentadas, como Marta, Cristiane o Formiga, que a sus 41 años jugará su séptimo Mundial, un récord.



Otro problema importante: Marta vio su preparación perturbada por una lesión en el tendón de la corva y no está confirmada para el debut en Francia-2019, el domingo contra Jamaica.



Juega como Messi

Si la reina del fútbol brasileño no fue campeona del mundo como su contraparte masculina, Pelé, que fue tricampeón mundial, ganó más premios individuales que nadie, hombres y mujeres por igual.



Fue elegida por sexta vez como la mejor jugadora del mundo en septiembre, quedando por encima en el podio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ganadores de cinco trofeos cada uno.



Marta tiene mucho en común con Messi: su baja estatura (ella mide 1.62 m), la genialidad con la pelota al pie y tener que arrastrar como una losa la falta de un título importante con su país (Messi, como Marta, perdió una final mundialista contra Alemania en 2014).



"¿Messi no entró en la historia del fútbol?. ¿Es porque no ganamos que no entramos en la historia?", cuestionó la brasileña en una conferencia de prensa en enero.



Pero el principal logro de Marta es haber salido de la miseria después de una infancia difícil en Alagoas, uno de los estados más pobres del nordeste de Brasil.



Embajadora de la ONU para la igualdad de género, es una inspiración para muchas mujeres brasileñas que aman jugar al fútbol pero que a menudo son estigmatizadas en un país muy machista.