Juez concede extradición de exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, hacia Estados Unidos

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Un juez concedió la noche del viernes la extradición a Estados Unidos del exacalde de Yoro, Arnoldo Ubina Soto, por supuestos delitos relacionados al narcotráfico.



La solicitud fue presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del Tratado Bilateral y la Convencion Adicional.



La admisión se realizó después del juicio oral y público, donde certifican que el excalde de Yoro no ha sido juzgado por los hechos que le solicita la Corte de Nueva York.



Aquí el comunicado íntegro:

El Juez de Extradición de Primera Instancia resuelve: Conceder la solicitud de extradición de Arnaldo Urbina Soto, de nacionalidad hondureña, presentada por el Estado de los Estados Unidos de América a través de la Corte del Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, solicitada al Estado de Honduras en el marco del Tratado Bilateral celebrando entre ambos países y la Convención Adicional.



Resolución que se toma luego admitir la certificación del acta del juicio oral y público remitido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal que certifica que no ha sido juzgado en relación a los hechos por el cual le solicita la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



El pedido de extradición sometido se basa en:

1) Participar en la conspiración para:

a) Importar una sustancia controlada a los EUA, el territorio aduanero y desde un lugar fuera del mismo.

b) Elaborar y distribuir una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los EUA y aguas adentro de unas 12 millas de sus costas desde un lugar fuera del mismo.



c) Elaborar, distribuir y poseer una sustancia controlada estando a bordo de un avión registrado en los EUA en contravención de las Secciones 952, 959, 969 y 963 del Título 21 y la Sección 3238 del Título 18 del Código de los EUA.



2) Participar en una conspiración para usar o portar armas de fuego con el fin de fomentar la conspiración o poseer armas de fuego durante la conspiración de importación de narcóticos, inculpada en el cargo uno de la Acusación Formal en contravención de las Secciones 924 y 3238 del título 18 del Código de los EUA.

Los hechos que dieron origen a los cargos antes mencionados se realizaron entre los años 2005 al 2014.



3) Difereir la entrega de Arnaldo Urbina Soto al estado requirente hasta que terminen los procesos penales incoados en su contra en nuestro país, si fuere absuelto o cumpliere la condena correspondiente según el caso. Y por lo tanto se mantiene el arresto preventivo al extraditable en el Centro Penitenciarío de El Progreso, Yoro.



Se remiten las comunicaciones oficiales a la Secretaria de Estado en Materia de Relaciones Exteriores y Cooperación Externa para que auténtica y certificación de la resolución para que sea remitida a la Embajada de los Estados Unidos de América.

Asimismo, la comunicación a la Secretaria de Estado en Materia de Seguridad.



Proceso judical en Honduras

El 28 de febrero de 2017, Urbina Soto fue declarado culpable por el delito de lavado de activos, tras una audiencia realizada en los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, capital de Honduras.



El fallo condenatorio fue logrado tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).



El exedil estaba procesado además por los delitos de extorsión y almacenamiento de armas, pero de ambos cargos quedó absuelto durante el juicio iniciado el pasado 23 de noviembre.

Adicionalmente, la Fiscalía buscaba ampliar la acusación contra Urbina Soto esta vez por el delito de asociación ilícita, pero este fue desestimado.



El funcionario fue capturado el 27 de julio de 2014, luego de un operativo desarrollado contra él por supuestos vínculos con el narcotráfico. Fue enviado a prisión seis días después y desde entonces ha permanecido recluído.



En el mismo caso fueron señalados sus hermanos Miguel Ángel y Mario Roberto, quienes en la audiencia quedaron absueltos de toda acusación.